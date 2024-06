Sondage législatives : un Français sur deux craint une victoire du RN

Une « victoire relative de la dédiabolisation du RN ». Voici comment Bernard Sananès, président de l'institut Elabe, analyse le résultat clé de notre étude réalisée mardi et mercredi, après le choc de la dissolution : seul un Français sur deux s'inquiète de l'arrivée de Jordan Bardella à Matignon.

Ceux qui tremblent le plus ? Les électeurs de Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux européennes (93%) et de Manon Aubry, tête de liste de La France insoumise (89%), mais aussi les plus de 65 ans (60%). Une inquiétude très présente chez les habitants de l'agglomération parisienne (57%) mais beaucoup moins dans le monde rural (40%).

Autre chiffre marquant : placées devant la possibilité de l'accession du RN au pouvoir, 20% des personnes interrogées se disent « indifférentes ». « Ceux-là ne sont peut-être pas favorables au RN mais se disent que ce n'est pas si grave », poursuit Bernard Sananès.

Nous avons aussi interrogé les Français sur leurs souhaits de victoire aux législatives. Le RN arrive en tête (32%), mais l'alliance de gauche n'est pas si loin (26%). « On y lit un potentiel de mobilisation avec une dynamique comparable à celle des législatives de 2022 », poursuit Bernard Sananès. Quant à la dissolution, près de (58%) 6 Français sur 10 y voient une bonne décision. À commencer par les électeurs de Jordan Bardella. Ceux de Valérie Hayer approuvent également. « Preuve que l'argument de la clarification avancé par le président est un argument audible pour son électorat », conclut Bernard Sananès.

Sondage Elabe pour La Tribune Dimanche effectué les 11 et 12 juin 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 502 personnes, âgées de 18 ans et plus résidant en France Métropolitaine. Terrain réalisé en majeure partie avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron du 12 juin, selon la méthode des quotas.