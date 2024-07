Sondage : LFI bloque le jeu à gauche

L'alliance de gouvernement entre Ensemble et la droite (60%) est quasiment au même niveau qu'une alliance entre Ensemble et les partis de gauche - à l'exception de La France insoumise (59%). L'égalité presque parfaite que montre notre sondage illustre, selon Brice Teinturier, directeur délégué d'Ipsos, la tension entre l'aile gauche et l'aile droite dans le camp présidentiel après ces élections législatives anticipées. Celui-ci souligne à quel point « LFI bloque le jeu à gauche », puisque, avec les mélenchonistes la coalition gauche- Ensemble perdrait 9 points de popularité.

Notre sondage met en avant une autre complexité du moment. Quand on interroge les Français sur les possibles incarnations d'une nouvelle majorité, Gabriel Attal fait toujours figure de favori pour Matignon, alors que son camp a été défait par deux fois, aux européennes puis aux législatives. Derrière lui vient Raphaël Glucksmann, incarnation de la gauche modérée. Gérald Darmanin arrive en troisième position. « Ce sont donc plus les figures de centre gauche que de droite qui attirent », note encore Brice Teinturier. S'agissant de la situation dans son ensemble, une courte majorité de Français y voit plutôt « une bonne chose » (53%). Un point de départ « plutôt mitigé », note encore notre sondeur.

Sondage Ipsos pour La Tribune Dimanche effectué par Internet du 10 au 12 juillet 2024 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas. Intervalle de confiance : 95%. Infographie réalisée par Camille Chauvin pour La Tribune Dimanche.