Un monde de plus en plus plastique

Les plastiques, issus en large partie de la production pétrolière, prolifèrent notamment sous la forme d'emballages. Ils sont accusés d'être responsables d'une partie de la pollution, notamment dans les océans, où plus de 700 espèces aquatiques sont impactées par les sacs en plastique. C'est la raison pour laquelle en Europe, il a été décidé de bannir les sacs jetables ou uniques (d'une épaisseur inférieure à 50 microns) pour leur substituer des sacs réutilisables (d'une épaisseur supérieure à 50 microns et donc contenant plus de plastique).

Or, selon un rapport publié au Royaume Uni par l'Environnemental Investigation Agency et Greenpeace, donc peu suspects d'être complaisants avec les groupes pétroliers et de chimie, l'alternative apparait pire que le coupable. Selon l'enquête menée auprès de 10 grandes enseignes au Royaume Uni, 1,5 milliard de sacs plastiques réutilisables ont été vendus depuis le début de l'année, soit 54 sacs par ménage. Ce qui suggère que les consommateurs en rachètent régulièrement au lieu de les réutiliser. Comme l'objectif était de réduire la consommation de plastique, c'est un échec. En outre, le rapport précise que si on ajoute les emballages des...