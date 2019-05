À la conquête de l'UE : Macron mène la rébellion contre Weber, le "Spitzenkandidat" de Merkel

Manfred Weber (PPE) brigue le poste de président de la Commission européenne. [Ici au centre de la photo prise le 24 mai dernier, à Munich, pendant un meeting pour les européennes, aux côtés d'Angela Merkel, d'Annegret Kramp-Karrenbauer (présidente de la CDU), de Markus Soeder (gouverneur de Bavière), des Premiers ministres Andrej Plenkovic (Croatie), Boyko Borissov (Bulgarie), Krisjanis Karins (Lettonie), et de Joseph Daul (président du PPE). (Crédits : Reuters)

ÉLECTIONS EUROPÉENNES, ACTE 2. Aujourd'hui débutent les tractations, combinaisons et jeux d'influence entre les formations politiques pour désigner les nouveaux dirigeants des institutions européennes, grandes manœuvres qui s'achèveront lors du sommet des 20 et 21 juin. Cinq institutions de l'UE vont changer de tête au cours des prochains mois (Parlement, Commission, Haut Représentant pour la diplomatie, BCE, Conseil). Grands vainqueurs des élections européennes, les Libéraux et les Verts contestent l'automaticité de la désignation du candidat du groupe le plus fort, le "spitzenkandidat". Et plusieurs dirigeants dont le président français vont les aider à saboter la candidature de Manfred Weber (PPE), "l'homme de Merkel au Parlement européen".