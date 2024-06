Caterpillar retiré du fonds de pension norvégien qui l'accuse d'avoir joué un rôle dans l'offensive israélienne à Gaza

Coup dur pour Caterpillar. Le principal fonds de pension de Norvège, distinct du fonds souverain, a annoncé ce mercredi s'être désengagé du groupe américain qui fabrique des équipements de construction, des turbines industrielles ou encore des moteurs à cause du rôle de ses engins dans l'offensive israélienne à Gaza.

« Depuis longtemps, Caterpillar fournit des bulldozers et d'autres équipements qui ont été utilisés pour démolir des maisons et des infrastructures palestiniennes afin de faire place à des colonies israéliennes », a affirmé Kiran Aziz, responsable des investissements responsables au sein de KLP, citée dans un communiqué. « Il a également été allégué que l'équipement de l'entreprise était utilisé par les forces de défense israéliennes dans le cadre de leur campagne militaire à Gaza à la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre de l'année dernière », a ajouté la dirigeante.

Pour ces deux raisons, Caterpillar « pourrait contribuer aux violations des droits de l'homme et du droit international en Cisjordanie et à Gaza », estime le fonds de pension.

64 millions d'euros d'actions détenues par KLP

Résultat, pour KLP qui gère 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Caterpillar ne peut « donner l'assurance qu'elle fait quoi que ce soit à cet égard (et il a donc) décidé de l'exclure des investissements ». Le fonds a donc décidé de vendre ses 728 millions de couronnes norvégiennes (64 millions d'euros) d'actions Caterpillar.

A noter qu'en avril 2021, le fonds s'était aussi désengagé des français Altice Europe et Alstom ainsi que de 14 autres groupes, dont le géant Motorola, pour leur implication dans les colonies israéliennes en Cisjordanie.

Cette nouvelle annonce a cependant peu inquiété les investisseurs puisque le cours de l'action augmentait de 0,78% avant l'ouverture de la Bourse de New-York, ce mercredi à 12h (heure de Paris), à 329 dollars. Cette vente d'actions ne devrait en effet pas trop perturber le groupe qui possède une capitalisation boursière de 160 milliards de dollars. Mais elle n'en reste pas moins mauvaise, surtout pour l'image de marque de la société. D'autant que cette décision intervient quelques mois à peine après une annonce du groupe en avril expliquant qu'il anticipait un recul de ses ventes au deuxième trimestre après avoir publié un premier trimestre en stagnation.

La guerre à Gaza entre dans une nouvelle phase La guerre à Gaza a été déclenchée le 7 octobre par une attaque menée par des commandos du Hamas dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de 1.195 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. En riposte, l'armée israélienne a lancé une offensive dans le territoire palestinien qui a fait jusqu'à présent 37.658 morts, en majorité des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas. Mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé la fin de la partie « intense » des combats dans le sud de la bande de Gaza, tout en insistant sur le fait que la guerre n'était pas terminée. Les experts interrogés par l'AFP s'accordent sur le fait que cette nouvelle phase, après plus de huit mois de combats, sera plus longue que les précédentes. La présence de l'armée israélienne doit ainsi « être réduite » au sol, remplacée par un usage renforcé des « drones ou des avions », selon Omer Dostri, expert en stratégie militaire de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité (Jiss). Selon lui, après des frappes aériennes importantes sur des structures militaires à Gaza, puis une large manoeuvre terrestre, une troisième phase doit permettre de « démanteler davantage » le Hamas, « de mettre fin à la contrebande le long de la frontière égyptienne et de sauver les otages ».

(Avec AFP)