Contre la flambée des prix de l'énergie, l'Autriche réclame un bouclier tarifaire européen pour l'électricité

« Il ne faut pas laisser chaque jour Poutine » décider à la place des Européens, a le chancelier autrichien, Karl Nehammer. Et le dirigeant allemand est bien décidé à réagir face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité qui ont vécu une semaine folle avec de nouveaux records vendredi, présageant une explosion du coût de la vie l'hiver prochain. Le prix du gaz naturel européen a, ainsi, atteint 342,005 euros le MWh, à peine en dessous de son record historique en séance (345 euros le MWh) enregistré en mars après l'invasion russe de l'Ukraine. En cause notamment, le fait que la Russie ait brûlé du gaz naturel plutôt que de l'exporter. En outre, les suspensions d'approvisionnement russe à venir via Nord Stream 1, en raison d'une maintenance du gazoduc, selon une annonce du géant russe Gazprom, pèsent sur les tarifs et les Européens craignent que le gazoduc ne soit pas remis en service.

« Nous devons arrêter cette folie qui sévit actuellement sur les marchés de l'énergie », a ainsi réclamé Karl Nehammer, ce dimanche dans un communiqué, appelant l'UE à « découpler le prix de l'électricité de celui du gaz » pour le faire baisser. Or, selon le chef conservateur du gouvernement, cela n'est possible que dans un cadre européen et non uniquement national

Convocation des ministres européens de l'Energie

Vendredi dernier, le Premier ministre Tchèque, Petr Fiala, a annoncé que son pays convoquerait une réunion d'urgence des ministres de l'Energie « afin de discuter de mesures d'urgence spécifiques pour faire face à la situation énergétique ». « Le sujet [du découplage] sera à l'ordre du jour », a assuré le chancelier autrichien, qui dit l'avoir évoqué en amont avec son homologue allemand Olaf Scholz et avec le Premier ministre Tchèque Petr Fiala.

« Dans une certaine mesure, le marché est devenu incontrôlable, la volatilité du marché ne répond plus aux bonnes nouvelles, alors que les mauvaises nouvelles s'accumulent et font grimper les prix », avait déclaré, quelques jours plus tôt le ministre tchèque de l'Industrie et du Commerce, Jozef Sikela. Et, selon lui, « c'est un problème de toute l'Europe et bien sûr, si vous avez le marché européen et un problème paneuropéen, la façon la plus simple de chercher une solution est au niveau paneuropéen ». Parmi les solutions possibles, il avait mentionné les plafonds de prix et la diversification des prix en fonction du type de production d'énergie.