Corruption : la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili se voit retirer toutes ses délégations

Les premières sanctions sont tombées : la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili, interpellée vendredi par la police belge dans le cadre d'une enquête anticorruption, s'est vu retirer ses délégations par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

Cinq personnes, dont Eva Kaili, ont été arrêtées à Bruxelles à l'issue d'au moins 16 perquisitions dans une enquête sur des soupçons de versements d'argent par un pays du Golfe, en l'occurrence le Qatar, pour influencer les décisions des eurodéputés. L'affaire éclate en plein Mondial-2022 de football, alors que le pays organisateur doit déployer des efforts pour défendre sa réputation entachée en matière de respect des droits humains, notamment ceux des travailleurs, mais aussi en matière corruption pour l'attribution de cette compétition internationale.

Cette affaire de corruption, qui vise une figure de la sociale démocratie au Parlement européen, a provoqué un tsunami politique à Bruxelles et suscité des appels d'élus et d'ONG pour une meilleure éthique et transparence au sein de cette institution européenne. Une situation d'autant plus délicate que le Parlement européen se veut le champion des règles éthiques.

« Il ne s'agit pas d'un incident isolé », a réagi samedi l'organisation Transparency international au lendemain de l'opération de police. « Depuis plusieurs décennies, le Parlement a laissé se développer une culture de l'impunité (...) et une absence totale de contrôle éthique indépendant », a ajouté l'ONG. Ce contrôle au sein de l'institution est « défectueux », a renchéri sur Twitter Alberto Alemanno, professeur de droit au Collège d'Europe à Bruges.

Cash à gogo

Dès vendredi soir, Eva Kaiti a été exclue du Parti socialiste grec (Pasok-Kinal), qui souhaite aussi la voir céder son siège au Parlement européen. Le groupe Socialistes et Démocrates (S&D) de l'assemblée européenne a annoncé sa suspension, « avec effet immédiat ».

L'enquête du juge belge Michel Claise vise des faits de « corruption » et de « blanchiment d'argent », en bande organisée, selon le parquet. Selon le quotidien L'Echo, plusieurs sacs remplis de billets ont été découverts au domicile bruxellois de l'élue européenne après que son père ait été surpris en possession d'une importante somme d'argent en liquide. Au total, 600.000 euros en cash auraient été saisis. Le Qatar - sans que son nom soit explicitement cité pour le moment dans l'enquête - est soupçonné « d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant des sommes d'argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants », selon le Parquet belge.

Ramifications en Italie

Selon l'agence AFP, au moins trois autres suspects arrêtés sont italiens ou d'origine italienne, dont l'ancien eurodéputé Pier-Antonio Panzeri, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) Luca Visentini, ainsi que Francesco Giorgi, un assistant parlementaire du groupe S&D et le compagnon d'Eva Kaili.

Eva Kaili a plusieurs manifesté son soutien au Qatar, alors cibles de graves accusations, notamment de maltraitance des travailleurs étrangers dans le pays, notamment sur les chantiers du Mondial. La vice-présidente s'était notamment rendue au Qatar début novembre et salué les réformes de l'émirat. « Le Qatar est un chef de file en matière de droits du travail », avait aussi affirmé l'élue européenne le 22 novembre à la tribune du Parlement européen. Des propos qui avaient alors suscité de sérieux remous au Parlement européen.

La prochaine session, qui démarre lundi à Strasbourg, s'annonce donc agitée. L'eurodéputée française Manon Aubry (gauche radicale) a exigé un nouveau débat sur le même sujet, en fustigeant samedi « le lobbying agressif du Qatar ». Il y a toujours eu au Parlement européen des soupçons d'achats de vote. Ce scandale risque donc d'ouvrir une boîte de Pandore.

