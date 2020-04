Covid-19 : le nombre de décès diminue en France et en Italie

Dans les hôpitaux français, 6.838 personnes sont en réanimation, soit 502 personnes supplémentaires et un solde de 176 patients par rapport à la veille. (Crédits : Reuters)

En France, le directeur général de la Santé a fait état de la mort de 441 personnes de plus en milieu hospitalier entre vendredi et samedi, contre 588 entre jeudi et vendredi. L'Italie a compté 681 décès supplémentaires.