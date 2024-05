Défense : la Pologne achète aux Etats-Unis des missiles d'une portée de 1.000 km

La Pologne ne compte pas rester les bras croisés. Face à une menace potentielle de la part de la Russie, le pays a annoncé lundi l'achat aux Etats-Unis de missiles de croisière, pour une valeur de 677 millions d'euros, afin d'augmenter ses capacités de défense.

« La guerre en Ukraine a démontré l'importance de pouvoir tirer des missiles sur des cibles même très éloignées de la ligne de front, et la portée des missiles qui seront achetés est d'environ 1.000 km », a précisé le ministère polonais de la Défense dans un communiqué.

Les livraisons des missiles AGM-158 JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) seront effectuées entre 2026 et 2030, a précisé le ministère. La Pologne dispose déjà de missiles JASSM d'une portée de 370 kilomètres qui sont utilisés par ses avions de combat multirôles F-16 de fabrication américaine.

Crainte d'être une cible de Moscou

Le contrat, qui doit être officiellement signé ce mardi, s'inscrit dans le cadre d'une modernisation rapide de l'armée polonaise, accélérée par l'agression russe contre l'Ukraine. Varsovie a déjà augmenté son budget de défense à environ 4% du PIB, chiffre le plus élevé parmi les pays de l'Otan. Elle a également lancé, à coup de milliards de dollars, une série d'achats d'équipement militaire, principalement aux Etats-Unis et en Corée du Sud.

La Pologne, dont le territoire est limitrophe avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie ainsi qu'avec l'Ukraine, craint d'être une prochaine cible de Moscou. D'autant que depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, Varsovie est un soutien inconditionnel de Kiev et le principal pays de transit des armements occidentaux qui lui sont livrés.

Dans ce contexte, le pays ne s'arrête pas là pour renforcer sa défense. Varsovie compte investir plus de 2 milliards d'euros dans la sécurité et la fortification de sa frontière avec la Russie et la Biélorussie, qui constitue également la limite orientale de l'Union européenne, a déclaré en mai le Premier ministre Donald Tusk.

« Ce système de fortifications, de renforcement de 400 kilomètres de la frontière avec la Russie et la Biélorussie, sera un élément de dissuasion, une stratégie pour repousser la guerre à nos frontières », a-t-il ajouté, en précisant que les travaux avaient déjà commencé.

La semaine dernière, la Pologne et la Grèce ont également demandé à l'Union européenne de se doter d'un « bouclier » anti-aérien, afin de mieux se protéger. En effet, l'espace aérien polonais et roumain, voisins de l'Ukraine, a déjà été traversé à plusieurs reprises par des missiles ou des drones, conséquences du conflit. Pour protéger encore davantage les frontières, les six pays membres de l'Otan, voisins de la Russie, sont par ailleurs tombés d'accord pour ériger une « muraille de drones » afin de défendre leurs frontières contre les « provocations », a annoncé vendredi dernier le gouvernement lituanien.

Restrictions sur les diplomates

Pour se protéger, Varsovie prend des mesures également diplomatiques. Signe de la montée des tensions, le pays a décidé d'imposer ce lundi des restrictions aux déplacements des diplomates russes sur son sol en raison de « l'implication » de Moscou dans « une guerre hybride », a notamment annoncé le ministre polonais des Affaires étrangères, la Russie promettant immédiatement de prendre des « mesures de rétorsion ».

Les restrictions concerneront tous les diplomates et les autres membres du personnel de l'ambassade à Varsovie, à l'exception de l'ambassadeur. Ils ne pourront se déplacer que dans la région centrale de Mazovie et les consuls que dans les provinces où ils exercent leurs fonctions, a précisé le ministre. Soulignant que la Pologne n'était pas le premier pays à introduire de telles restrictions, Radoslaw Sikorski espère que « d'autres suivront notre exemple ».

Ces mesures ont été prises après que la Pologne a récemment annoncé avoir interpellé plusieurs personnes soupçonnées d'actes de sabotage pour le compte des services de renseignement russes, accusées de passages à tabac, d'incendies criminels et de tentatives d'incendie.

« Il y a déjà eu l'arrestation en Pologne d'un homme qui a failli commettre un sabotage et il y a d'autres suspects. Nous espérons que la Fédération de Russie prendra cela (les restrictions, ndlr) comme un signal d'alarme très sérieux », a encore relevé Radoslaw Sikorski lundi.

A la mi-mai, le Premier ministre polonais Donald Tusk a également annoncé le renforcement des services de renseignement polonais à la suite d'activités de Moscou visant à déstabiliser la situation en Pologne, selon Varsovie. Il a alors affirmé que plusieurs actes de sabotage avaient été déjoués, « grâce à la vigilance de nos services et de nos alliés ».

(Avec AFP)