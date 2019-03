Élections européennes : l'effet Bellamy se confirme pour Les Républicains (LR)

À deux mois du scrutin, l'écart se resserre entre le Rassemblement national (RN) et l'alliance République en marche-Modem. Selon le dernier baromètre BVA réalisé pour La Tribune, Europe 1 et Orange, la liste de la majorité présidentielle récolterait 24% des voix (- 1 point par rapport à février) contre 21% pour la liste du parti présidé par Marine Le Pen (19% en février). La différence entre les deux listes passe ainsi de 6 points à 3 points en un mois.

La liste du parti d'extrême droite, emmenée par Jordan Bardella, gagne du terrain par rapport à l'enquête réalisée le mois dernier. La liste de La France insoumise emmenée par Manon Aubry (7,5%) demeure au même niveau que le mois dernier. Une liste "Gilets jaunes" remporterait de son côté 3% des suffrages (-1,5%). À quelques heures de la probable démission de la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau pour conduire la liste LREM/Modem, ces résultats devraient conforter la majorité actuelle alors que la crise des "Gilets jaunes" ne semble pas aboutir et que le Grand débat n'a pas suffi à apaiser les tensions.

Actuellement composé de 751 députés, le Parlement devrait voir son nombre d'élus diminuer avec le départ des parlementaires britanniques à l'issue du Brexit si le départ du Royaume-Uni se concrétise. La France va ainsi gagner cinq sièges passant de 74 à 79 sièges quand l'Italie devrait avoir trois élus supplémentaires pour la prochaine mandature. De son côté, l'Allemagne doit obtenir le même nombre de députés.

La gauche et la droite loin derrière

À l'aile gauche, la multiplication des listes devrait entraîner un éclatement au sein de l'hémicycle européen. Parmi les listes présentées, celle de Place publique et du Parti socialiste conduite par Raphaël Glucksmann récolterait 5% des voix au même niveau qu'en février. Pour le parti Générations, la progression est modeste (+1 point). La liste de candidats menée par l'ancien candidat à l'élection présidentielle Benoît Hamon atteint 4%. Dans le camp de la gauche radicale, les résultats oscillent entre 2% pour la liste du Parti communiste français (PCF) conduite par Ian Brossat et 1% pour la liste du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) soutenue par Philippe Poutou. Entre les deux, la liste de Lutte ouvrière (LO) emmenée par Nathalie Arthaud collecterait 1% des bulletins de vote.

Du côté de la droite, la liste Les Républicains conduite par François-Xavier Bellamy recueillerait 12% des intentions de vote si l'élection avait lieu dimanche prochain, en progression de deux points. Dans la même période, la liste de l'UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde voit son score se détériorer légèrement en comparaison à février (1,5%, -0,5 point), Pour Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan recueillerait 5% des intentions de vote. Plus à droite, la liste des Patriotes conduite par Florian Philippot récolterait seulement 1% des intentions.

Un intérêt stable

Le baromètre réalisé par BVA indique que 62% des personnes interrogées montrent de l'intérêt par les élections européennes. À l'intérieur de ce groupe, 26% se disent très intéressées et 36% assez intéressées. Ce résultat, stable par rapport à février, signale que l'intérêt des Français ne grimpe pas pour ces élections alors que l'échéance approche à grands pas. Surtout, si ces élections suscitent de l'intérêt chez une majorité des Français, les taux d'abstention et de participation des précédents scrutins montrent que la mobilisation est en chute libre.

En effet, le taux de participation décline régulièrement depuis le premier scrutin en 1979 pour atteindre seulement 42% en 2014. L'organisme de sondages estime que la participation serait entre 45% et 51% pour le 26 mai prochain. Une bonne partie du corps électoral se montre indécise. D'après BVA, 32% des personnes interrogées ont exprimé une intention de vote, mais peuvent encore changer d'avis, 17% ont exprimé un vote blanc ou nul, ou n'ont pas exprimé d'intention de vote, enfin 51% ont exprimé une intention de vote et se disent sûres de leur choix.

Dans le détail, ceux qui expriment le plus d'intérêt sont toujours les personnes âgées de plus de 65 ans (78%) et les retraités (77%). Les résultats sont bien inférieurs chez les 18-34 ans (53%) et les 35-49 ans (54%). Il existe également de fortes disparités entre les catégories socio-professionnelles. Pour les cadres, le taux d'intérêt culmine à 67% quand il frôle la majorité (49%) chez les cadres.

Au niveau géographique, les habitants de l'agglomération parisienne (69%) se montrent plus intéressés en proportion que les communes situées dans les zones rurales (55%) et qui ont moins de 2.000 habitants. Sur l'échiquier politique, ce sont les sympathisants de la République en marche qui déclarent le plus d'intérêt pour ces élections. Ils sont suivis des soutiens des Républicains (79%) et d'Europe-Ecologie-Les-Verts (69%). Pour la France insoumise, ce taux atteint 68% contre 61% au Rassemblement national.

___

Méthode : étude réalisée par l'institut BVA auprès d'un échantillon interrogé par Internet du 20 au 21 mars 2019. Échantillon de 1.398 inscrits sur les listes électorales, identifiés au sein d'un échantillon de 1.504 Français, représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus. Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales, certaines d'aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 668 individus.