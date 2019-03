Élections européennes : LREM fait la course en tête talonnée par le RN

Les élection européennes auront lieu dans deux mois et l'alliance La République en marche et Modem (LREM-MoDem), se place légèrement devant le Rassemblement national (RN), dans les intentions de vote pour le scrutin du 26 mai, selon un sondage Harris Interactive- Agence Epoka réalisée pour LCI, RTL et Le Figaro publié dimanche 24 mars. Le parti d'Emmanuel Macron est crédité de 23% d'intention de vote, alors que la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau est fortement pressentie pour être intronisée tête de liste LREM ce lundi soir. Sa démission est par ailleurs imminente.

Ce rapport de force est globalement stable par rapport à une précédente vague d'enquête du même institut le 10 mars. La présence ou l'absence de liste "Gilets jaunes", dont une partie est favorable à Marine le Pen, est toujours hypothétique et qui bénéficierait de 3% des intentions de vote, "ne modifie pas fondamentalement les rapports de force", souligne l'institut.

LR en troisième position

La liste LaRem-Modem est ainsi créditée de 23% des suffrages (+1 point en deux semaines) quel que soit le cas de figure, tandis que la liste du RN recueillerait 21,5% des voix (+1,5 point) si les "Gilets jaunes" se présentaient et 22% (+1 point) dans le cas contraire. Suivent la liste LR à 13%, (stable avec une liste Gilets jaunes, -1 dans le cas contraire), la liste France Insoumise à 8% (-1), Europe Ecologie-Les Verts (7%, -1) et l'alliance Parti socialiste-Place publique à 7% (+2).

Méthode : ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de 1.068 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1.200 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées en ligne les 22 et 23 mars