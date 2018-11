Sondage élections européennes : Le Rassemblement national en tête

Le Rassemblement national (RN) devance pour la première fois le bloc La République en marche (LaRem)-MoDem dans les intentions de vote aux élections européennes de mai 2019, selon un sondage Ifop pour La Lettre de l'Expansion publié dimanche. La liste de Marine Le Pen récolte 21% des intentions de vote, soit une hausse de quatre points par rapport à la dernière enquête des 30 et 31 août.

La liste de la majorité, menée conjointement par La République en marche et le MoDem, rassemble 19% des intentions de vote, en baisse d'un point par rapport au mois d'août.

La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas

La popularité du chef de l'État est au plus bas depuis son élection en mai 2017, à 21% de bonnes opinions, selon le baromètre de novembre de l'institut de sondages YouGov pour Le HuffPost et CNews publié jeudi. L'exécutif apparaît affaibli par l'affaire Benalla et le départ de deux ministres clés du gouvernement, Gérard Collomb au ministère de l'Intérieur, et Nicolas Hulot, au ministère de la Transition écologique et solidaire.

A cela s'ajoutent un taux de chômage qui peine à diminuer et la hausse des taxes sur les prix du carburant.

Jean-Luc Mélenchon paie ses emportements

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, paie quant à lui son emportement lors des perquisitions qui ont visé son domicile et les locaux de LFI dans le cadre des enquêtes sur le financement de sa campagne de 2017 et ses assistants au Parlement européen. La liste de la France insoumise perd trois points dans le sondage et tombe à 11%.

La liste du Parti socialiste, si elle était conduite par l'ancienne ministre de l'Environnement Ségolène Royal, arriverait à 7,5% d'intentions de vote. Enfin, 13% des électeurs voteraient pour la liste des Républicains, soit une baisse de deux points par rapport au mois d'août.

Le sondage a été réalisé en ligne les 30 et 31 octobre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.