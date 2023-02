Enel va construire « la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe » en Sicile

L'heure de l'accélération sur les panneaux solaires européens a-t-elle sonné ? Il semblerait que l'Europe ait décidé de renouer avec la production de panneaux photovoltaïques, aujourd'hui massivement produits en Chine. Le géant italien de l'électricité Enel a annoncé ce lundi qu'il allait investir dans son usine de panneaux photovoltaïques à Catane en Sicile pour multiplier par 15 la capacité de production annuelle du site.

La création de cette gigantesque « chaîne de production nationale » constitue « un mouvement stratégique pour l'Italie et l'Europe », a déclaré lundi le PDG d'Enel, Francesco Starace, lors d'une visite du chantier. D'ici la mi-2024, l'usine 3Sun devrait ainsi voir sa capacité de production annuelle passerà 3 gigawatts (GW), contre 200 mégawatts (MW) actuellement, ce qui en fera « la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe », selon Enel.

Le groupe italien compte faire de cette usine la championne européenne des panneaux solaires, qui dépassera à ce moment-là l'usine du groupe suisse Meyer Burger située à Freiberg, dans l'est de l'Allemagne, d'une capacité annuelle de 400 MW qui devra être portée à terme à 1 GW.

Cette annonce se situe dans le cadre du développement planétaire du géant italien de l'énergie Enel qui a également annoncé, ce lundi 6 févier, avoir porté sa capacité d'énergies renouvelables dans le monde à 59 GW en 2022 - année au cours de laquelle la compagnie a battu un nouveau record annuel de production (+5,2 GW) en dépit d'un contexte économique mondial tendu. Avec dans le viseur, « l'objectif ambitieux d'atteindre 75 gigawatts de capacité d'énergies renouvelables » d'ici à 2025, selon Salvatore Bernabei, patron d'Enel Green Power (EGP), la filiale spécialisée dans les renouvelables.

L'investissement dans l'agrandissement de cette « gigafactory » sicilienne s'élève à 600 millions d'euros, dont 188 millions d'euros provenant de Bruxelles via le Fonds pour l'innovation et de Rome via le plan de relance européen post-Covid.

Des emplois et moins de pollution

Le projet à Catane, qui devrait créer 900 emplois directs et 1.000 indirects d'ici 2024, n'est qu'un début: il devrait être suivi d'un autre aux Etats-Unis, précise Enel dans un communiqué.

Les travaux d'agrandissement ont commencé en avril 2022 et devraient être achevés en deux phases, avec 400 mégawatts opérationnels à partir de septembre 2023, avant la pleine capacité de 3 GW prévue en juillet 2024.

Cette augmentation de la capacité de production de panneaux solaires, grâce à ces deux nouvelles usines, devrait permettre d'éviter le rejet de près de 25 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pendant leurs 10 premières années d'exploitation, selon les calculs d'Enel.

De même, cette extension de l'usine devrait éviter l'achat de près de 1,2 milliard de m3 de gaz par an, remplacés par de l'énergie renouvelable produite dans le pays, contribuant ainsi à diminuer la dépendance de l'Italie à la Russie dans ce domaine.

« Libérer notre pays de la dépendance étrangère, notamment à la Chine »



Avec ce plan d'investissement, Enel souhaite faire avancer l'Europe dans la question de l'autonomie en matière de panneaux solaires.

« Cet investissement a une forte signification politique, qui est celle de libérer notre pays de la dépendance étrangère, surtout à la Chine », y compris dans les énergies renouvelables, a commenté à Catane, le ministre italien de l'Environnement, Gilberto Pichetto Fratin.

Aujourd'hui, la Chine est le premier producteur mondial de panneaux solaires et en exporte une grande partie en Europe. Et cela pose question.

En juillet 2022, L'Agence internationale de l'énergie déplorait l'hyper-concentration de l'industrie photovoltaïque en Asie. Dans un rapport inédit sur ce secteur stratégique de la transition énergétique, le directeur de l'AIE, Fatih Birol, avait alors lancé un appel en faveur d'une « diversification » des pays de production.

La Chine en position ultradominante dans la supply chain du solaire

À elle seule, la Chine pèse 80% de la production, voire 95% bientôt pour certains composants. Au-delà de la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est comme le Myanmar (Birmanie) et la Malaisie sont d'importants producteurs.

À l'inverse, les autres régions du monde se voient forcées d'en importer : l'Union européenne importe actuellement 84% de ses équipements photovoltaïques, les Etats-Unis 77% et l'Inde 75%.

« Un tel niveau de concentration sur n'importe quelle chaîne d'approvisionnement représenterait une vulnérabilité importante, et le solaire photovoltaïque n'échappe pas à la règle », avait prévenu Fatih Birol.

Enel accélère dans le solaire tandis qu'EDF peine avec Photowatt



Enel a été l'un des premiers géants de l'énergie à avoir pris le virage du développement durable. Les énergies renouvelables représentent désormais 48% du total de sa production, contre 40% d'origine thermique et 12% d'origine nucléaire.

Si l'énergéticien italien met les bouchées doubles dans le photovoltaique, ce n'est pas le cas de son homologue français EDF qui a même cherché, à plusieurs reprises, à vendre sa filiale dédiée aux panneaux solaires Photowatt. En effet, à cause de la concurrence chinoise à bas coût, l'entreprise perdrait environ 22 millions d'euros par an selon EDF, pour un chiffre d'affaires qui était estimé à 27,2 millions d'euros en 2020.

Présentée comme « toujours structurellement déficitaire », le seul salut de Photowatt passerait en ce début d'année 2023 par une sortie du groupe EDF, explique une source proche du dossier.

« Les solutions de partenariat industriels étudiées rejoignent également des projets de gigafactories qui en seraient un peu le fil rouge. Des discussions sont en cours avec les différents porteurs de projets européens pour essayer de trouver des synergies et voir comment Photowatt pourrait s'intégrer dans la chaîne de valeur des projets », ajoute cette même source.

(avec AFP)