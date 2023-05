Espagne : la dette recule au premier trimestre et atteint 113% du PIB

1,535 milliard d'euros. C'est le montant auquel s'élève la dette espagnole à la fin du mois de mars. Si ce chiffre reste élevé, il traduit néanmoins un recul de la dette publique espagnole qui a atteint 113% du PIB. Ce montant, en valeur absolue, reste supérieur à celui du dernier trimestre de 2022, au cours duquel la dette s'élevait à 1,503 milliard d'euros. Toutefois, si on considère la valeur relative de cette dette, elle est bel et bien en recul. Elle atteignait 125,7% du PIB en 2020 pendant la crise sanitaire, et arrive aujourd'hui à 113% du PIB.

Plusieurs facteurs expliquent le recul de cette dette. Selon le ministère du Budget espagnol, il est notamment dû à une hausse des recettes fiscales. Ces dernières ont augmenté de 14,4% en un an. Dans un contexte de croissance économique (5,5% l'année dernière) et d'inflation (8,4% en moyenne), les recettes de l'Etat ont beaucoup augmenté grâce aux entrées de TVA. C'est la raison pour laquelle, malgré une hausse des dépenses de l'Etat et de la Sécurité sociale, la dette publique espagnole recule.

Par ailleurs, les comptes de plusieurs agences et fonds publics se sont récemment améliorés, comme ceux de la Sareb (Société de Gestion des Actifs provenant de la Restructuration du secteur bancaire). La dette cumulée de ces différents organismes a ainsi reculé de 10,4% sur un an en valeur absolue, pour atteindre 42 milliards d'euros, selon la Banque d'Espagne.

L'Espagne tient ses promesses

Madrid s'était engagé à réduire le ratio de la dette à 115,2% en 2022. Mission accomplie. Des améliorations sont aussi à noter du côté du déficit public. Il atteint désormais 4,8% du PIB. Fidèle à ses engagements envers Bruxelles, Madrid a réussi à faire passer le déficit public espagnol sous la barre des 5%, soit une baisse de plus de 5 points de pourcentage par rapport à 2020, année au cours de laquelle ce chiffre atteignait 10,3%.

Certes, les objectifs du Pacte de stabilité ne sont pas encore atteints. Ils prévoient de limiter le déficit public à 3% et la dette publique à 60% du PIB. Mais le gouvernement espagnol espère repasser sous les 3% en 2024, alors que cet objectif était prévu pour 2025. Ce Pacte de stabilité, suspendu en 2020 au moment de la crise sanitaire, sera réactivé fin 2023. Toutefois, Bruxelles envisage d'assouplir les règles qu'il contient, notamment pour laisser une plus grande marge de manœuvre aux pays de l'UE pour leur redressement budgétaire.

(Avec AFP)