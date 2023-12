Figure marquante de la vie politique allemande, l'ex ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, est décédé

Wolfgang Schäuble est mort à l'âge de 81 ans, mardi 26 décembre au soir, a annoncé ce mercredi, sa famille à l'agence de presse allemande DPA. Une information confirmée par une source proche du parti conservateur, dont il était membre à l'AFP.

Paraplégique depuis un attentat en 1990, il fut l'une des figures les plus marquantes de la vie politique allemande des 30 dernières années. Un statut qui lui a valu les hommages de plusieurs hommes politiques européens.

Wolfgang Schäuble hat unser Land mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt: als Abgeordneter, Minister und Bundestagspräsident. Mit ihm verliert Deutschland einen scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten. Meine Gedanken sind heute bei seiner Familie. pic.twitter.com/x1WsRHYJXe — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 27, 2023

« Wolfgang Schäuble a façonné notre pays pendant plus d'un demi-siècle: en tant que député, ministre et président du Bundestag. Avec lui, l'Allemagne perd un penseur aiguisé, un homme politique passionné et un démocrate combatif. Mes pensées vont à sa famille aujourd'hui » a réagi Olaf Scholz, le chancelier allemand. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a salué mercredi en Wolfgang Schäuble « un des dirigeants européens les plus influents de sa génération ». Et même le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire s'est exprimé.

Je suis profondément attristé par la mort de l'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble. C'était un ami, un partenaire loyal et sûr, un artisan inlassable de l'amitié franco-allemande. À sa famille, à ses proches j'adresse tout mon soutien 🇫🇷🇩🇪 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) December 27, 2023

Pilier de la réunification allemande

Né en 1942 à Fribourg im Breisgau, à la frontière avec la France, il fut un militant infatigable du rapprochement franco-allemand et de la construction européenne. Membre du Bundestag depuis 1972 et ce, pendant un demi-siècle, Wolfgang Schäuble a consacré la première partie de sa carrière à la réunification de l'Allemagne. L'homme politique sera d'ailleurs plusieurs fois nommé au gouvernement du chancelier conservateur Helmut Kohl, en tant que ministre fédéral avec attributions spéciales et Directeur de la chancellerie fédérale entre 1984 et 1989, mais surtout ministre de l'Intérieur entre 1989 et 1991.

Il devient ensuite chef de file parlementaire de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) entre 1991 et 1998.

Ministre d'Angela Merkel et défenseur de l'austérité budgétaire

Quelques années après, Wolfgang Schäuble revient au gouvernement pour reprendre le poste de ministre de l'Intérieur de 2005 à 2009 puis celui de ministre des Finances de 2009 à 2017 sous la chancelière Angela Merkel. Partisan de longue date d'une plus grande unité européenne, il a contribué à diriger un effort de plusieurs années visant à renforcer l'intégration et à établir des règles plus strictes. L'Allemagne a alors été critiquée pour l'importance qu'elle accordait à l'austérité et pour son manque de solidarité envers les pays membres. D'ailleurs, l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, membre en 2015 du parti de gauche radicale Syriza, et qui à l'époque négocia avec Wolfgang Schäuble, a critiqué mercredi l'ancien grand argentier allemand pour avoir défendu une « austérité violente » et « l'appauvrissement de la Grèce ».

Car dans ce dernier rôle, l'homme d'Etat s'est notamment porté comme défenseur intransigeant des intérêts allemands pendant la crise de la dette de la zone euro qui a vu la Grèce tomber en faillite face au refus des marchés de continuer à lui prêter de l'argent. Le ministre allemand était alors resté fidèle à la doctrine édictée par Angela Merkel en 2010 : « pas un euro pour la Grèce ». Cette doctrine pouvait supposer des prêts, mais refusait toute coupe dans la dette grecque demandée par le Premier ministre hellénique de l'époque Aléxis Tsípras. Une position dure de l'Allemagne face à la Grèce, que Wolfgang Schäuble a encore fait monter d'un cran en proposant, en juillet 2015, la sortie de la Grèce de la zone euro pour « cinq ans » pour protéger les autres pays de l'UE. Une proposition finalement refusée par la chancelière.

Enfin, après huit années passées au poste de ministre des Finances, Wolfgang Schäuble a consolidé son statut d'homme d'Etat chevronné en devenant en 2017 président du Bundestag, jusqu'en 2021, dernière étape d'une longue carrière politique de premier plan qui l'a vu surmonter des revers décourageants. Avec une grande déception toutefois dans sa longue carrière politique : avoir échoué à devenir chancelier.

(Avec agences)