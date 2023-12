Allemagne : l’arrêt des subventions aux voitures électriques risque de faire plonger les ventes

« À la fin du 17 décembre 2023, il ne sera plus possible de déposer de nouvelles demandes de bonus écologique auprès de l'Office fédéral de l'économie et du contrôle des exportations (BAFA) ». Le 13 décembre, dans un texte court publié sur la page du Ministère fédéral de l'économie et de la protection du climat, le gouvernement allemand mettait un point final aux aides accordées à l'achat de véhicules électriques à hauteur de 4.500 euros pour les véhicules de moins de 40.000 euros et de 3.000 euros pour ceux jusqu'à 65.000 euros. La raison : l'Etat allemand a été obligé de geler une enveloppe de 60 milliards d'euros versées au Fonds climat et transformation qui finançait la mesure pour respecter la règle dite du « frein à l'endettement ». En novembre, la Cour constitutionnelle a estimé que cette règle, qui avait été suspendue pendant la crise sanitaire, devait être réintroduite et a interdit cette enveloppe de 60 milliards d'euros.

Le bonus devrait reprendre fin d'année 2024 mais, en attendant, le marché automobile électrique pourrait bien s'effondrer.

Baisse des ventes dans les autres pays

C'est ce que confirme Lars Bialkowski, le directeur général de Stellantis en Allemagne :

« Nous avons déjà constaté le fort impact des modifications du bonus écologique à deux reprises cette année : le 1er janvier 2023, par exemple, le bonus pour les véhicules hybrides rechargeables a été annulé, et le 1er septembre 2023, les subventions pour les clients commerciaux ont été supprimées. À chaque fois, il y a eu un effondrement important. Cette fois-ci, les ventes de voitures électriques seront également affectées. »

Avant l'Allemagne, la Norvège, pionnière dans l'électrique, a décidé de couper le robinet des subventions fin 2022, ce qui a entraîné immédiatement la baisse des ventes de véhicules électriques de plus de 75 % le premier mois ! Un chiffre qui s'est tassé par la suite, mais qui a continué sur une tendance baissière. Même son de cloche du côté de la Chine, qui a choisi de supprimer ses subventions fin 2022 avant de remettre des incitations fiscales à hauteur de 66,16 milliards d'euros en juin 2023, suite à des baisses de ventes.

Subventionner après 2030

De l'autre côté de la Manche, malgré l'arrêt des subventions à hauteur de 1.700 euros en juin 2022, les ventes n'ont pas chuté et maintiennent leur progression. Un fait rare, car le marché de l'électrique « n'est pas naturel », selon Julien Pillot, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEEC, ajoutant que d'un point de vue économique, « tant qu'il sera plus coûteux sur le plan industriel de produire un véhicule électrique qu'un véhicule thermique, les subventions peuvent se justifier », soit jusqu'à 2027 à 2030 selon les estimations.

Pas suffisant pour l'économiste qui estime nécessaire de prolonger ces subventions après cette date afin que les plus riches ayant bénéficié au début de cette aide à l'achat ne soient pas favorisés par rapport aux classes modestes. Une vision partagée par le principal syndicat automobile allemand, le VDA :

« En raison de la situation financière tendue, le bonus écologique est crucial pour de nombreuses personnes concernées, surtout en ces temps difficiles ».

Il souligne également que « supprimer cette aide maintenant compromettra à long terme l'objectif de l'accord de coalition de mettre environ 15 millions de voitures électriques sur le marché d'ici à 2030 ».

En tout, 10 milliards d'euros ont été alloués pour quelque 2,1 millions de véhicules électriques depuis 2016, selon le ministère de l'Economie. L'Allemagne a ainsi vu son nombre de voitures électriques se multiplier au cours du temps, atteignant 18 % de ses ventes totales entre janvier et novembre 2023. À titre de comparaison, la France est à 16 % et l'Italie seulement à 4 %.

Stellantis assurera les primes pour les ventes avant le 16 décembre

Du côté des constructeurs, certains s'organisent et préviennent les éventuelles baisses. Ainsi, Stellantis assure « garantir l'intégralité de la prime - y compris la partie gouvernementale - à tous les clients qui ont signé un contrat de vente avant le 16 décembre » jugeant que « l'annulation d'une prime environnementale planifiée de longue date avec un préavis de moins de 48 heures est un problème majeur. »

Le géant allemand Volkswagen a été plus modéré, ne voulant pas commenter les effets possibles de ce changement. Le groupe a fait profil bas sur la mesure, déclarant « qu'une telle subvention ne peut et ne doit être permanente » et assurant que « la demande pour ses véhicules électriques ne dépend pas uniquement des programmes de soutien d'un seul pays ».

Même réponse lisse pour BMW qui demande plutôt l'orientation du budget vers l'expansion des infrastructures de recharge. En France, le bonus écologique de 5.000 euros à 7.000 euros continuera d'être attribué l'année prochaine mais il sera désormais appliqué uniquement sur les voitures électriques fabriquées en Europe afin, là aussi, de réduire la facture gouvernementale.