Gouvernement italien : équilibre entre populistes, un anti-euro aux Affaires européennes

Après la prestation de serment ce vendredi, Giuseppe Conte demandera la confiance au Parlement, où la Ligue et le M5S ont la majorité des deux chambres. (Crédits : Reuters)

Le nouveau gouvernement italien, annoncé jeudi, est une équipe resserrée de 18 ministres, dont (seulement) cinq femmes, qui respecte l'équilibre entre les deux forces populistes qui le composent, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles. Di Maio et Salvini, vice-Premiers ministres, obtiennent respectivement les postes clés du Développement économique et du Travail, et de l'Intérieur. Aussi, l'eurosceptique Paolo Savona qui a précipité la crise politique en Italie, héritera du ministère des Affaires européennes.