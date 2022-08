L'Allemagne pousse pour un gazoduc entre l'Espagne et la France

Olaf Scholz persiste et signe. Le chancelier allemand a en effet déjà déclaré mi-août qu'il manquait « dramatiquement » d'une interconnexion entre la péninsule ibérique et l'Europe centrale, passant par la France, pour « soulager et détendre la situation de l'approvisionnement » de gaz.

Rebelote ce mardi 30 août. « Je veux de nouveau souligner que je soutiens beaucoup une telle connexion », s'est-il exprimé lors d'une conférence de presse avec son homologue espagnol Pedro Sanchez à Meseberg, au nord de Berlin. Ce pipeline serait en mesure « d'améliorer aujourd'hui les interconnexions du réseau gazier européen et à long terme, il s'agit aussi d'utiliser ensemble l'hydrogène » vert en Europe, a détaillé le chef de l'exécutif allemand.

L'idée de ce projet de gazoduc n'est pas nouvelle. Baptisé Midcat - abréviation de Midi (sud de la France) et de Catalogne (nord-est de l'Espagne), les deux régions qu'il connecterait - elle avait été lancée en 2013 pour permettre à l'Espagne et au Portugal, d'acheminer du gaz, provenant sous forme de GNL des États-Unis ou du Qatar, vers l'Europe centrale en passant par la France. Elle avait toutefois été abandonnée en 2019 faute d'accord sur son financement et de réel soutien de la France. Mais la guerre en Ukraine et les menaces russes d'un arrêt des livraisons de gaz à l'UE ont remis le sujet sur la table.

Allemagne, Espagne, Portugal sur la même longueur d'ondes

« Je suis très reconnaissant à l'égard du fait que le chancelier allemand partage la vision d'une nécessité de renforcer ces interconnexions », a déclaré à Berlin Pedro Sanchez, qui était invité au séminaire du gouvernement, ce qui est relativement rare. « Actuellement, les interconnexions énergétiques de la péninsule ibérique avec le marché européen de l'énergie sont inférieures à 3%, elles sont donc très loin des engagements que nous avons tous pris devant la Commission européenne » avec le Portugal et la France, a-t-il pointé.

Ce n'est pas la première fois que les chefs des gouvernements espagnols, allemands et même portugais s'expriment sur ce sujet d'interconnexions européennes. Ce gazoduc est jugé comme « une priorité » pour le Portugal. L'Espagne a fait savoir qu'elle est prête à avancer très vite pour sa construction. Les deux pays disposent de nombreuses infrastructures portuaires pour recevoir du GNL acheminé par navire des quatre coins du monde. Ils pourraient ainsi le redistribuer par tuyau à leurs voisins les plus en difficulté, dans une logique de solidarité européenne et d'indépendance vis-à-vis des énergies russes.

Trop peu d'intérêts pour la France

Le problème est que le manque d'intérêt de la France à ce sujet persiste. Face à cette situation, Pedro Sanchez s'est déjà dit prêt à remplacer la France par l'Italie via un gazoduc sous-marin.

Les arguments côté français sont variés. « Un tel projet mettrait dans tous les cas de nombreuses années à être opérationnel, le temps des études et des travaux pour ce type d'infrastructures étant toujours de plusieurs années, et ne répondrait donc pas à la crise actuelle », faisait-on valoir il y a quelques jours au ministère de la Transition énergétique.

La France ne trouverait d'ailleurs pas forcément son intérêt dans la construction d'un vaste pipeline permettant à la péninsule ibérique de vendre son gaz en Europe centrale. L'Hexagone dispose en plus d'un terminal de regazéification à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) qui lui permet d'importer de larges quantités de GNL sans avoir besoin d'un nouveau gazoduc. Et le gouvernement prévoit de construire un quatrième terminal méthanier au Havre.

(Avec AFP)