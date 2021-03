L'Union européenne se fixe 2030 pour atteindre l'autonomie numérique

La "boussole numérique" est le plan de la Commission européenne présentant ses ambitions numériques à l'horizon 2030. (Crédits : Istock)

La Commission européenne a présenté sa vision et son plan pour arriver à un objectif : une transformation numérique des vingt-sept d'ici 2030. Elle repose sur de meilleurs compétences et équipements, afin de ne plus être autant dépendant qu'aujourd'hui aux technologies étrangères, ainsi que sur des entreprises et des services publics plus adaptés au monde connecté.