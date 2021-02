Le plan du gouvernement pour un "numérique" plus durable

Baromètre environnemental des acteurs du numérique, prise en compte des enjeux environnementaux dans l'attribution des prochaines fréquences 5G, soutien aux "datacenters vertueux", accompagnement des start-up greentech à fort potentiel... Le gouvernement, après la présentation de premières mesures début octobre, a finalisé, ce mardi 23 février, sa feuille de route pour limiter l'empreinte écologique du numérique. Une initiative qui doit répondre aux propositions de la Convention citoyenne pour le Climat, dont les membres exigent plus de sobriété numérique.

Car si le numérique peut constituer un levier pour accélérer la transition écologique, il affiche aussi une empreinte environnementale forte et souvent sous-estimée par le grand public. Celle-ci représenterait entre 5 et 10% de l'impact environnemental de la France, en prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les consommations en eau et en...