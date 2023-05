Le Danemark prévoit de tripler ses dépenses militaires en dix ans

Ce mardi, le Danemark a déclaré vouloir tripler ses dépenses militaires durant les 10 années à venir, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine. Le pays de 5,9 millions d'habitants souhaite déployer des moyens dans différentes zones : à l'est de l'Europe, dans l'Atlantique nord et dans l'Arctique.

Le ministre de la Défense par intérim, Troels Lund Poulsen, a expliqué dans un communiqué : « Le gouvernement souhaite renforcer considérablement la défense et la sécurité du Danemark en y consacrant environ 143 milliards de couronnes (19,2 milliards d'euros) au cours des 10 prochaines années ». Son « objectif reste que l'Arctique et l'Atlantique Nord soient une zone de basse tension. Nous devons bien sûr protéger le Danemark et remplir notre obligation d'assumer la responsabilité conjointe de la sécurité dans la Baltique », ajoute-t-il.

Cette déclaration fait suite aux propos tenus lundi par la Première ministre danoise Mette Frederiksen, qui avait annoncé une nouvelle allocation massive pour l'Ukraine, avec un montant de 2,4 milliards d'euros en 2023 et 2024. Le ministre de la Défense a également voulu réaffirmer son soutien à l'Ukraine.

Une décision financée par la suppression d'un jour férié

« Dans le même temps, le Danemark doit continuer à soutenir l'Ukraine de manière significative (...) Et nous devons continuer à être actifs et à pouvoir envoyer des contributions au reste du monde. Notre engagement envers l'UE joue un rôle important à cet égard », a-t-il affirmé.

En 2024, les dépenses militaires, qui comprennent notamment le matériel, le personnel et les infrastructures seront de 6,9 milliards de couronnes, en légère hausse quand on compare avec cette année, où le montant atteint 6,7 milliards de couronnes. Le gouvernement danois souhaite tripler cette somme pour arriver à 19,2 milliards de couronnes (environ 2,6 milliards d'euros).

A noter que ces dépenses pourraient être financées par la suppression déjà actée d'un jour férié. Cette décision fait néanmoins face à un mouvement de contestation assez important.