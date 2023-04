Le missilier MBDA signe un nouveau méga-contrat (défense sol-air)

Mais quel début d'année pour MBDA ! En seulement quatre mois, le missilier européen a déjà engrangé plus de 4 milliards d'euros de commandes. Soit peu ou prou l'équivalent de son chiffre d'affaires de 2022 (4,2 milliards d'euros). Après avoir décroché un contrat géant de la part de la France et de l'Italie pour des missiles de la famille Aster signée en fin d'année mais comptée en 2023 (2 milliards d'euros environ), MBDA a signé vendredi matin un nouveau méga-contrat de défense sol-air avec la fourniture à la Pologne de missiles de courte portée CAMM (25 km). En outre, MBDA a également remporté en début d'année en Arabie Saoudite un contrat de 118,7 millions de dollars en lien avec les missiles CAMM pour les navires MMSC (Multi-Mission Surface Combatants).

Le missile CAMM « est déjà déployé en Pologne avec l'armée britannique pour protéger son espace aérien à la suite de l'invasion barbare de l'Ukraine par Poutine l'année dernière », a déclaré Downing Street, disant plus tard sur Twitter que « l'accord soutiendra 500 emplois, contribuant à la croissance de l'économie et fournissant des infrastructures de défense essentielles à la Pologne ».

MBDA fournira également à la Pologne des iLaunchers pour le programme polonais de mise à niveau de 22 batteries de défense aérienne PILICA+. Un contrat d'une valeur totale de 1,9 milliard de livres sterling (2,17 milliards d'euros) qui valide par ailleurs la stratégie du PDG de MBDA Eric Béranger de prioriser les ventes du groupe vers l'Europe. La Pologne est déjà un utilisateur du missile CAMM, elle a reçu une première batterie en 2022 en réponse à un besoin urgent appelé Mała (petit) dans le cadre du programme NAREW. Elle a été livrée par MBDA et PGZ en six mois. Ce contrat donne la possibilité de frapper des cibles aériennes et d'augmenter les capacités de la défense aérienne de la Pologne, qui partage une frontière avec la Russie (enclave de Kaliningrad) et avec la Biélorussie ainsi que l'Ukraine.

Une coopération britannico-polonaise

Conçu par le groupe polonais PGZ, PILICA+ combinera les missiles à guidage radar à courte portée CAMM de MBDA avec des canons automatiques de fabrication polonaise et des missiles à guidage infrarouge à très courte portée dans un système à trois couches commandé par un système de commandement et de contrôle polonais et guidé par des radars polonais. « Cette coopération britannico-polonaise historique donnera un coup de pouce majeur aux capacités de défense aérienne de la Pologne et rapprochera nos industries de défense, permettant la souveraineté et soutenant les emplois dans les deux pays », a estimé le directeur général de MBDA UK, Chris Allam.



MBDA et PGZ travaillent également dans le cadre du transfert de technologies sur le programme de défense aérienne de niveau intermédiaire NAREW, en s'appuyant sur le missile de moyenne portée CAMM-ER (45 km) et une solution iLauncher commune. Les deux industriels coopèrent enfin sur des futurs missiles sol-air de portée supérieure dans le cadre d'un contrat passé en 2022. In fine, la Pologne bénéficiera des synergies de la famille CAMM. D'autant que ces missiles équiperont aussi le futur système de défense sol-air naval à bord des frégates de classe Miecznik.

CAMM, avec sa capacité multicanal, guidée par radar et par tous les temps peut traiter les menaces aériennes jusqu'à 25 km. Le missile apportera « une amélioration majeure aux capacités du système polonais PILICA + pour assurer la défense des actifs de grande valeur et mobiles », a estimé MBDA dans un communiqué publié vendredi. CAMM est entré en service pour la première fois dans les forces armées britanniques en 2018, la famille CAMM (y compris CAMM-ER co-développé avec l'Italie) a rapidement rencontré du succès à l'export.