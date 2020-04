Le PIB du Royaume-Uni pourrait se contracter de 30% au deuxième trimestre

La contraction du produit intérieur brut de l'économie britannique pourrait atteindre 25% à 30% au deuxième trimestre, rapporte lundi le quotidien The Times relayant des propos attribués au ministre des Finances, Rishi Sunak. Le ministre, poursuit le journal, s'exprimait lors d'une réunion ministérielle portant sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus au cours de laquelle des membres du gouvernement ont réclamé un allègement des mesures de confinement à partir du mois prochain afin de limiter les dégâts sur l'économie. Sollicité par Reuters, un porte-parole du Trésor n'a pas souhaité faire de commentaire.

"Il est important que nous ne finissions pas, avec ce confinement, par provoquer plus de dégâts. Nous envisageons trois semaines supplémentaires de confinement puis nous pourrons commencer à l'alléger", a dit un ministre lors de cette réunion, ajoute le journal.

Le Times, qui n'identifie pas les ministres qui assistaient à cette réunion, indique que certains participants ont mis en garde pour leur part contre tout relâchement précoce des mesures de protection.

Le cap des 10.000 morts franchi

Le nombre de décès imputés au Covid-19 en milieu hospitalier a franchi dimanche le cap des 10.000 morts en Grande-Bretagne. Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, une fondation active dans le domaine de la santé, et membre du conseil scientifique rattaché au gouvernement, a déclaré à la BBC que le pays serait "certainement l'un des plus lourdement atteints, sinon le plus lourdement atteint, en Europe".

Touché par le coronavirus, Boris Johnson, 55 ans, a quitté dimanche l'hôpital Saint-Thomas de Londres où il avait été admis une semaine plus tôt et entamé sa convalescence dans la résidence officielle de Chequers, au nord-ouest de Londres. Le Premier ministre britannique, qui avait été admis le dimanche précédent à l'hôpital Saint-Thomas puis transféré lundi soir en soins intensifs avant d'en ressortir jeudi, a clairement indiqué qu'il avait frôlé la mort.

"J'ai quitté aujourd'hui (dimanche) l'hôpital après une semaine pendant laquelle le NHS (service national de santé,) a sauvé ma vie, cela ne fait aucun doute", a-t-il déclaré dans une vidéo.

Aucune précision n'a été fournie sur la durée de sa convalescence, et le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui assure l'intérim, ne jouit pas de la totalité des prérogatives d'un Premier ministre en exercice. Un examen des mesures en vigueur depuis le 23 mars pour freiner la propagation du virus est prévu cette semaine. On s'attend à ce que le gouvernement prolonge le dispositif.