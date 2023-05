Législatives en Grèce : large victoire du parti du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis

Dirigé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, le parti conservateur au pouvoir en Grèce Nouvelle Démocratie a remporté une large victoire aux élections législatives de dimanche mais n'a pas atteint le seuil lui permettant de former un nouveau gouvernement à lui seul. Un second scrutin sera nécessaire pour lui garantir un gouvernement stable.

Selon des résultats partiels portant sur 85% des bureaux de vote, Nouvelle Démocratie dirigée par le Premier ministre sortant obtenait 40,8% des voix, loin devant le parti de gauche Syriza de l'ancien chef du gouvernement Alexis Tsipras, crédité de 20,1%. Le parti socialiste Pasok arrive en troisième position avec 11,6% des voix. Selon les projections du ministère grec de l'intérieur, Nouvelle Démocratie pourrait donc obtenir 145 sièges des 300 sièges de députés, soit six de moins que la majorité absolue.

« Un mandat clair »

Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu'il pensait avoir reçu un mandat clair. « Les résultats du scrutin sont décisifs. Ils montrent que Nouvelle Démocratie a l'approbation du peuple pour gouverner, de manière forte et autonome », a-t-il dit à une foule en liesse devant le siège du parti, dans le centre d'Athènes.

Saluant avec sa victoire « un séisme politique », Kyriakos Mitsotakis, aux commandes depuis 2019, a ouvert la voie à un second scrutin qui pourrait se tenir fin juin ou début juillet et lui permettrait, s'il confirme cette performance, de décrocher une majorité absolue. Grâce à un système électoral différent, le parti vainqueur obtiendrait alors un « bonus » pouvant aller jusqu'à 50 sièges.

Lundi, la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou donnera aux trois premiers partis - Nouvelle Démocratie, Syriza et le parti socialiste Pasok - trois jours, chacun à tour de rôle, pour former un gouvernement de coalition. En cas d'échec, elle nommera un gouvernement intérimaire chargé de préparer de nouvelles élections environ un mois plus tard. Durant sa campagne électorale, Kyriakos Mitsotakis avait exclu de former une coalition, dans un pays dont la culture politique ne repose pas sur le compromis.

S'adressant à ses sympathisants en liesse, il a assuré : « ensemble nous nous battrons dès demain pour qu'aux prochaines élections ce que les citoyens ont déjà décidé, à savoir une ND autonome, soit mathématiquement confirmé ».

Le coût de la vie a dominé la campagne

Le vote de dimanche est une nette victoire pour le Premier ministre, dont le gouvernement a dû faire face à un scandale d'écoutes téléphoniques visant des hommes politiques, a la pandémie de COVID-19, à la crise liée au coût de la vie et à une catastrophe ferroviaire, le 28 février, qui a fait 57 morts.

La crise du coût de la vie a dominé la campagne, les candidats ayant tenté de s'attirer les faveurs des électeurs en s'engageant à augmenter le salaire minimum et à créer des emplois. La flambée des prix a eu un impact profond sur les Grecs, dont le niveau de vie a par ailleurs souffert de la crise de la dette qui dure depuis dix ans. La Grèce a failli sortir de l'euro au plus fort de cette crise, en 2015.

Kyriakos Mitsotakis, élu en 2019, s'était montré confiant dans sa capacité à obtenir le soutien des quelque 10 millions de Grecs. Durant sa campagne électorale, ce fils d'un ancien Premier ministre, n'avait cessé, lui, de brandir son bilan économique : chômage en baisse, croissance de près de 6% l'an dernier, retour des investissements et envolée du tourisme, l'économie a repris des couleurs après les années de crise et de l'austérité stricte. Néanmoins, le pays ploie toujours sous une dette publique de plus de 170% de son PIB.

De son côté, l'ancien Premier ministre de la gauche radicale Syriza, Alexis Tsipras, constatant sa défaite, à appeler ses sympathisants à mener une « deuxième lutte électorale cruciale ». Mais le dirigeant de 48 ans qui a largement recentré Syriza ces dernières années, essuie un lourd échec, lui qui avait promis « le changement ».

Les Grecs ne lui ont jamais vraiment pardonné d'avoir croisé le fer avec l'Union européenne lors des négociations houleuses pour l'octroi d'un plan de sauvetage en 2015 au point de précipiter le pays au bord de la sortie de l'euro. Avant de capituler et de devoir mettre en oeuvre de drastiques mesures d'austérité dictées par les créanciers de la Grèce.

Avant sa victoire, il a assuré vouloir faire de la Grèce « un pays plus fort avec un rôle important en Europe ».

