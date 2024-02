Les agriculteurs mettent la pression sur le sommet européen, les concessions de Bruxelles jugées « insuffisantes »

Venus de toute l'Europe, des tracteurs convergent vers Bruxelles. Des centaines d'engins sont attendus ce jeudi dans le quartier européen, en marge d'un sommet extraordinaire des dirigeants des Vingt-Sept.

Bruxelles a fait des concessions

« Entre 100 et 300 tracteurs vont converger vers Bruxelles. Ils se dirigeront vers la place du Luxembourg » devant le Parlement européen jeudi matin, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA). Au moins un demi-millier de manifestants devraient être présents, dont des délégations d'agriculteurs français, italiens, espagnols et portugais, indique-t-on à la FWA. « Ce sera complètement international », a insisté sa porte-parole.

Bruxelles a pourtant fait des concessions mercredi : l'exécutif européen propose de renouveler pour une année supplémentaire, entre juin 2024 et juin 2025, l'exemption de droits de douane accordée à l'Ukraine depuis le printemps 2022 pour soutenir le pays en guerre. Mais en l'assortissant de « mesures de sauvegarde » renforcées limitant l'impact des importations de produits agricoles ukrainiens, lesquelles ont bondi de 11% en valeur sur un an en janvier-septembre 2023. Sur les obligations de jachères imposées par la nouvelle Politique agricole commune (PAC) entrée en vigueur début 2023, Bruxelles propose aux Vingt-Sept une « dérogation partielle » leur permettant de toucher les aides même sans respecter la proportion d'au moins 4% de terres arables en jachères.

Les céréaliers français veulent voir réinstaurer des droits de douanes pour l'Ukraine

Si, selon l'Elysée, la Commission européenne a « répondu aux demandes de la France », cette dérogation intervient « tardivement » et reste « limitée », a regretté le Copa-Cogeca, organisation des syndicats agricoles majoritaires dans l'UE. Les céréaliers français veulent voir réinstaurer des droits de douanes au-delà d'un quota d'importations d'Ukraine.

« On est extrêmement déçus. Le problème est crucial pour les céréales. Entre 2021 et 2023, les importations de blé ukrainien dans l'Union européenne ont été multipliées par vingt. On est passé de 215.000 tonnes de blé en 2021 à 5 millions de tonnes en 2023 », a déclaré à l'AFP Eric Thirouin, le président de l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB).

Le patron de la FNSEA a appelé quant à lui ses troupes « au calme et à la raison ». « L'attente est énorme » face au « cumul de normes et de règles », a déclaré Arnaud Rousseau. Mais « il y a aussi beaucoup de sujets européens qui ne sont pas des sujets qui se règlent en trois jours ».

Mercosur : Bruno Le Maire prêt à un « bras de fer » avec la Commission

Un autre sujet de friction reste en suspens à Bruxelles : en charge de la politique commerciale des Vingt-Sept, la Commission négocie actuellement un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) qui inquiète le secteur agricole et dont Paris déclare ne pas vouloir. Ce traité avec d'importants pays agricoles « n'est pas bon pour nos éleveurs et ne peut pas, ne doit pas être signé en l'état », a déclaré mercredi le ministre de l'Economie français Bruno Le Maire, se disant prêt à un « bras de fer » avec la Commission.

Par ailleurs, le ministre français de l'Agriculture Marc Fesneau a appelé mercredi à Bruxelles à « simplifier » rapidement les procédures de la Politique agricole commune (PAC), dont le secteur critique la complexité, promettant des propositions avec d'autres Etats membres.

« On ne peut avoir une PAC qui soit à ce point complexe et incompréhensible, parfois tant pour nos administrations que nos agriculteurs. On a besoin de s'engager résolument dans la voie de la simplification », a-t-il lancé devant la presse. « Vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui ne savent pas le pourquoi des aides qu'ils touchent. Il ne s'agit pas d'attendre la nouvelle PAC post-2027 ». Marc Fesneau évoque « les dérogations, les formulaires à remplir, les attestations réclamées » même quand un contrôle satellitaire est prévu - ce « qui pourrait permettre d'alléger les procédures ».

Autre écueil : la PAC 2023-2027 accorde des « flexibilités » accrues aux Etats pour s'adapter aux spécificités locales -au risque d'avoir des normes plus ou moins complexes et strictes d'un pays à l'autre, une potentielle concurrence intérieure.

Le convoi qui voulait investir Rungis devrait rentrer à Agen, le centre de Rodez occupé 91 personnes ont été interpellées en fin d'après-midi après une brève intrusion dans l'enceinte du marché de gros du Val-de-Marne, où des « dégradations » ont été commises, selon le préfet de police de Paris Laurent Nuñez. « Nous ne tolérerons aucun trouble à l'ordre public », a-t-il affirmé lors d'un point presse, tout en assurant que « le mouvement globalement se passe très bien ». Ces personnes sont « entrées brièvement sur une zone de stockage » avant d'être « sorties des lieux par les forces de l'ordre », a expliqué une source policière. « Nous avions décidé d'investir Rungis, nous avons investi Rungis », s'est félicité auprès de l'AFP Serge Bousquet-Cassagne, président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne qui menait le cortège. Une partie du convoi parti du Sud-Ouest à destination de Rungis à l'appel de la Coordination agricole, bloqué par les forces de l'ordre dans le Loiret, a lui décidé d'y passer la nuit avant probablement de rentrer à Agen. A Clermont-Ferrand, mercredi soir, des agriculteurs ont déversé du fumier devant la préfecture du Puy-de-Dôme, ont rapporté la gendarmerie et la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes. De plus, près de 400 tracteurs, provenant de tout l'Aveyron, étaient mobilisés mercredi dans le centre de Rodez, où les agriculteurs ont jeté de la paille sur la Maison de ma Région, avant qu'un campement soit installé dans le centre-ville par une partie d'entre eux. En début de soirée, une vingtaine de tracteurs bloquaient toujours le centre de la ville aveyronnaise, tandis qu'une vingtaine d'agriculteurs ont installé un campement. Par ailleurs, plusieurs tracteurs ont quitté le centre-ville pour stationner devant l'usine Lactalis de la ville.

(Avec AFP)