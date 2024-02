Agriculteurs en colère : Gabriel Attal prend une nouvelle fois la parole pour apaiser le conflit

Après s'être déjà adressé aux agriculteurs lors de son discours de politique générale, assumant de vouloir une « exception agricole française », Gabriel Attal reprend la parole. Ce jeudi, il tient une conférence de presse - initialement prévue à midi puis décalée de plus de 30 minutes - à Matignon, en présence des ministres Bruno Le Maire (Economie), Marc Fesneau (Agriculture), et Christophe Béchu (Transition écologique), a précisé la même source.

Lors de cette prise de parole, le nouveau chef du gouvernement a débuté en s'interrogeant : « y a-t-il un avenir pour notre agriculture ? » Et de répondre « évidemment la réponse est oui ».

« Avons nous répondu au malaise ? A l'évidence non. Avons nous fait des erreurs ? A l'évidence oui », poursuit-il en listant les précédentes annonces faites ces derniers jours. « Ce sont de premières mesures qui en appellent d'autres », a-t-il insisté, rappelant « tout le temps nécessaire » passé à dialoguer avec les organisations agricoles.

« Produire et protéger », tel est le message clair que veut faire passer le Premier ministre et ses ministres : « Nous inscrirons le principe de souveraineté dans la loi sur la base d'indicateurs clairs. L'agriculture sera ainsi définie comme un besoin fondamental de la nation ».

« Cette nouvelle étape continue à s'écrire au niveau de l'Europe », assure-t-il voulant mettre fin à toute naïveté. « Mais aussi au niveau national », ajoute-t-il : Nos objectifs sont de mieux reconnaître le métier d'agriculteur, redonner de la valeur à notre alimentation, protéger contre la concurrence déloyale, lutter contre les surtransposition notamment sans oublier la lutte contre le changement climatique, liste-t-il.

Nous publierons un rapport sur la souveraineté alimentaire avant le salon de l'Agriculture, le 24 février, annonce-t-il. La proposition de loi sur les troubles contre le voisinage sera inscrite à l'ordre du jour du Sénat au plus vite, explique-t-il, assurant que « quand on choisi la campagne on l'assume ».

« Une attention particulière sera donnée à nos outre-mer », ajoute-t-il.

La viande de synthèse « ne correspond pas à notre conception de l'alimentation à la française »

Concernant l'alimentation, sur la viande de synthèse : « non cela ne correspond pas à notre conception de l'alimentation à la française » explique-t-il, exigeant « une législation claire » à ce sujet.

En outre, « nous allons accélérer sur le respect de la réglementation Egalim », a, une nouvelle, fois insisté le chef du gouvernement. La loi Egalim sera également renforcée.

Les éleveurs bénéficieront, eux, de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social.

Concernant les pesticides : « nous ne ferons pas de surtransposition » sur certaines molécules. Autrement dit, la France n'interdira pas des substances autorisées ailleurs en Europe. Et « pas d'interdiction sans solution », martèle-t-il, rappelant les 250 millions d'euros mis sur la table pour identifier ces solutions et promettant un « nouveau coup de collier ».

L'attention est également portée sur le renouvellement des générations. « C'est le moyen le plus sûr de maintenir notre agriculture dans la durée et donc notre identité française ». Sur la transmission, nous avançons avec des mesures fiscales, esquisse-t-il.

Les agriculteurs appelés à converger vers l'Assemblée nationale

Car les agriculteurs continuent de manifester en France et de bloquer des routes. Ce jeudi, la présidente de la Coordination Rurale, Véronique Le Floch, a, ainsi, suggéré que : « Cet après-midi, étant donné que de nombreux agriculteurs souhaitent monter sur Paris », « s'ils souhaitent monter sur Paris, qu'ils se dirigent vers l'Assemblée nationale, pour que chacun des députés, chacune des députées et tous les autres sénateurs puissent venir à la rencontre des agriculteurs ». La présidente du deuxième syndicat agricole représentatif en France derrière l'alliance FNSEA-Jeunes Agriculteurs a toutefois précisé qu'il ne s'agissait « pas un appel à manifestation ».

En outre, la veille, le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, avait annoncé l'interpellation d'un total de 91 personnes en lien avec une intrusion dans des entrepôts du marché de gros à Rungis, au sud de Paris. Les manifestants avaient pénétré en fin d'après-midi à pied dans une « zone de stockage » du marché et y avaient « commis des dégradations » avant d'être « sortis des lieux par les forces de l'ordre », avait expliqué à l'AFP une source policière.

Plusieurs séries d'annonces

Cette prise de parole du chef du gouvernement fait également suite à plusieurs rencontres avec les représentants des agriculteurs ces derniers jours, notamment le syndicat majoritaire de la profession, FNSEA, pendant trois heures trente notamment lundi soir puis près de trois heures mardi soir, ainsi que mercredi soir. Il a aussi reçu mercredi matin les représentants de la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, et de la Coordination rurale, deuxième syndicat.

« Mes échanges avec les agriculteurs sont permanents depuis 10 jours. Nous travaillons à des mesures structurelles, que nous aurons l'occasion de présenter très prochainement », avait déclaré le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale devant le Sénat mercredi après-midi.

Il s'est également fendu de plusieurs salves annonces et il s'agit, ce jeudi, de la troisième. Vendredi dernier, Gabriel Attal, qui s'était rendu en Haute-Garonne puis sur un barrage d'agriculteurs, tenu par un leader indépendant de la contestation, Jérôme Bayle, dont il avait obtenu la levée, avait notamment déclaré l'abandon de la hausse du prix du GNR (gazole non routier), parmi les revendications principales des agriculteurs. Il avait aussi annoncé des indemnités gonflées pour les éleveurs touchés par la maladie des bovins MHE et des sanctions lourdes contre trois industriels de l'agro-alimentaire ne respectant pas les lois Egalim sur les prix. Sans pour autant convaincre le secteur.

Quatre jours plus tard, il avait fait d'autres annonces dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, se disant prêt à « aller plus loin », promettant par exemple que les aides européennes de la Politique agricole commune (PAC) seraient versées « d'ici le 15 mars » et des aides fiscales supplémentaires pour les éleveurs.

De son côté, Emmanuel Macron a rappelé son opposition à l'accord commercial de libre-échange en négociations entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en raison de « règles qui ne sont pas homogènes avec les nôtres ». En outre, il a demandé des « mesures claires » pour les importations de poulets et de céréales d'Ukraine. Il a eu un entretien de 30 minutes ce jeudi matin avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au sujet de la crise agricole qui touche plusieurs pays en Europe, mais n'a fait aucune déclaration à la sortie.

L'Europe fait un pas vers les agriculteurs

Et pour cause, une partie des revendications des agriculteurs dépendent de la politique européenne, opérée depuis Bruxelles. Or, cette dernière a, elle aussi, fait un pas vers la profession. Mardi, la Commission européenne, représentant l'exécutif européen, a notamment expliqué que, « à l'heure actuelle, l'analyse de la Commission est que les conditions pour conclure des négociations avec le Mercosur ne sont pas réunies », selon son porte-parole, Eric Mamer.

Mais « les discussions continuent et l'Union européenne continue à poursuivre son objectif d'atteindre un accord qui respecte les objectifs de l'UE en matière de durabilité et qui respecte nos sensibilités, notamment dans le domaine agricole », a-t-il néanmoins précisé.

Par ailleurs, toujours selon la Commission européenne, Bruxelles envisagerait une nouvelle dérogation concernant la loi exigeant qu'une partie des terres arables de chaque exploitation (4%) soit laissée en jachère afin de préserver la biodiversité. Une mesure obligatoire si les professionnels du secteur souhaitent bénéficier d'aides européennes dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Mais les agriculteurs se plaignent qu'on leur retire l'exploitation d'une partie de leurs terres.

Suite à ces annonces, et bien que la colère se maintienne au plus haut, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, auditionné mercredi au Sénat, a « appelé au calme et à la raison », estimant que beaucoup de « sujets européens » ne se « règlent pas en trois jours ».