M5S-Ligue en Italie : la piste d'un effacement d'une partie de la dette agite les marchés

En publiant dans la soirée du mardi 15 mai le fac-similé d'un "contrat pour un gouvernement de changement" de 39 pages liant la Ligue avec le Mouvement 5 Etoiles - toujours en négociations -, le Huffpost italien a littéralement semé le trouble sur les marchés. Le document "dépassé et amplement modifié" selon les deux partis, évoquait, entre autres, une sortie de l'euro, et plus inattendue, émettait l'idée de demander au président de la Banque centrale européenne Mario Draghi l'annulation de 250 milliards d'euros de dettes italiennes détenues par l'institution.

Malgré le démenti, les marchés restent inquiets

Ce mercredi matin, un porte-parole de la Ligue a démenti la présence d'une telle demande dans le projet d'accord de coalition, expliquant que les deux partis souhaitent que la dette rachetée par la BCE ne figure pas dans les calculs pour le respect du Pacte de stabilité par les pays de la zone euro. Aussi, les deux partis assurent qu'ils ont finalement renoncé à mettre en place un dispositif permettant de sortir de l'euro, contrairement à ce qui figure dans le texte diffusé par le Huffpost.

Malgré ce démenti, la Bourse de Milan, qui a cédé jusqu'à plus de 0,9% en tout début de séance, perd encore 0,43% vers 07h55 GMT, alors que les autres grands marchés de la zone euro et la Bourse de Londres évoluent en légère hausse.

L'indice des banques italiennes perd 0,78%.

Obligations souveraines : l'écart se creuse entre l'Italie et l'Allemagne

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement de l'obligation souveraine italienne à 10 ans a atteint un pic de deux mois à plus de 2% en réaction à cette information. Il est ensuite revenu à 1,9910% mais affiche encore une hausse de cinq points de base par rapport à mardi.

En conséquence, l'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne s'est creusé, passant à 136 points de base, contre 129 points mardi soir.

(Avec Reuters)