Après la COP28, c'est le retour aux affaires courantes avec son lot d'études rarement enthousiasmantes. Ainsi, d'après un rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE), qui évalue les progrès réalisés par les pays membres d'après les 28 engagements du programme d'action pour l'environnement de l'UE (période 2021-2030), l'Union européenne pourrait « ne pas atteindre la majorité des objectifs à l'horizon 2030 ».

Selon le rapport, qui doit être actualisé chaque année, il est « très improbable » que l'UE réussisse à diminuer sa consommation d'énergie autant qu'elle se l'est fixé (992,5 millions de tonnes d'équivalent pétrole). Pour atteindre l'objectif en 2030, « le rythme annuel moyen de réduction observé au cours des dix dernières années devra être trois fois plus rapide », a-t-elle estimé.

Atteindre une part de 42,5% d'énergies renouvelables ? « Peu probable »

En outre, atteindre une part de 42,5% d'énergies renouvelables dans la consommation globale est jugé « peu probable ». On peut déjà souligner un accord de l'UE pour réformer son marché de l'électricité, en vue et doper les investissements dans les renouvelables et l'atome civil - Paris ayant obtenu gain de cause sur le soutien étatique aux centrales nucléaires existantes après d'âpres pourparlers.

Et il est « très improbable » que 25% des terres agricoles soient cultivées selon les critères de l'agriculture biologique. Ainsi, en France, symbole de la crise secteur, le gouvernement compte augmenter de près de 34 millions d'euros l'aide de crise aux agriculteurs certifiés bio dont les revenus se sont effrités avec le déclin de la demande pour leurs produits.

Le Danemark souhaite des objectifs plus ambitieux

Bonne nouvelle toutefois, il est « très probable » que l'UE arrive à réduire de 55% le nombre de décès prématurés liés à la pollution de l'air. Par ailleurs, il est « sans doute probable » que l'objectif de réduction de 55% des émissions des gaz à effet de serre soit réalisé pour 2030. Insuffisant pour le Danemark. Ce dernier a demandé lors de la COP28 que l'Union européenne réduise de 90% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2040.

« Je demande instamment à nos voisins européens que l'UE revoit ses ambitions à la hausse au-delà de 2030 », a souhaité Lars Aagaard, ministre danois du Climat.

L'été dernier, le Conseil consultatif scientifique européen a recommandé que l'UE adopte un objectif de réduction de 90 à 95% d'ici à 2040. Bruxelles doit communiquer sur ses ambitions en début d'année prochaine.

