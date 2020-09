Royaume-Uni : un Brexit en panne mais un PIB britannique qui poursuit son rebond (+6,6% en juillet)

Les entreprises, qui s'inquiètent en parallèle des risques d'un Brexit sans accord compte tenu du blocage des discussions entre l'UE et le Royaume-Uni, redoutent désormais le retrait fin octobre du dispositif de chômage partiel, qui limite jusque-là la casse sociale. (Crédits : Simon Dawson)

Il s'agit du troisième mois consécutif de hausse pour le PIB, qui n'a récupéré toutefois pour l'heure que la moitié du terrain perdu en raison du choc de la pandémie, précise l'ONS. Mais le pays reste marqué par le plongeon de plus de 20% du PIB au 2e trimestre, et le gouvernement est appelé à maintenir ses mesures de soutien, notamment aux secteurs les plus fragilisés.