Zone euro : l'inflation passe à nouveau en territoire négatif

En septembre, l'inflation était mesurée à -0,3%, selon une première estimation d'Eurostat. En août, cet indicateur avait plongé au-dessous de zéro pour la première fois depuis mai 2016, à -0,2%. (Crédits : ERIC GAILLARD)

En septembre, l'inflation en zone euro est tombée à son plus bas niveau depuis près de quatre ans, le recul des prix à la consommation ayant été plus prononcé qu'attendu. Cette contraction alimente la crainte de voir se former une spirale déflationniste dans la foulée du choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus.