Elections régionales : vers une abstention record

En Bretagne, à 18h, le taux d'abstention s'élevait à 64% (contre 48,4% en 2015).

Dans le Grand-Est, les électeurs tournent le dos au scrutin

Le taux de participation est en chute libre dans le Grand-Est. 23,04 % des électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote ce dimanche avant 17 heures. Un taux inférieur à la moyenne nationale, qui s'établissait à 26,72 % à la même heure. En Alsace, le taux de participation a atteint 19,52 % à 17 heures dans le Bas-Rhin et 21,14 % dans le Haut-Rhin.

Les électeurs alsaciens ne se sont pas mobilisés pour ce scrutin qui porte pourtant une signification particulière dans cette partie du Grand-Est. Depuis 2016, de nombreux Alsaciens ont continué de se déclarer opposés à la fusion avec la Lorraine et Champagne-Ardenne. Plusieurs candidats dont Laurent Jacobelli (RN) et Brigitte Klinkert (assimilée LREM) ont formulé des promesses électorales sur un retour possible au périmètre précédent. La liste régionaliste "Unser Land", créditée en-dessous de 5 % dans les sondages, en a même fait l'objet principal de sa campagne.

Selon les projections de différentes sondages, l'abstention devrait atteindre entre 66,5% et 68,5% pour ce premier tour. 2 électeurs sur 3 ne se sont pas rendus aux urnes, un niveau record pour des élections hors référendum.

Dans la région Hauts de France, le taux de participation à 17h est de 27,17% contre 49,10 % au 1er tour des élections de 2015. Dans le Nord, le taux s'affiche 25,23 % contre 48,03 % en 2015. Dans le Pas-de-Calais, il est de 28,58 % contre 51,33 %.

Taux de participation à Paris et en Île-de-France à 17h

Le taux de participation aux élections régionales, enregistré dans les bureaux de vote parisiens à 17h, est de 22,25 %, contre 33,38% en 2015.

En Île-de-France , il s'élève à 21,97 %, contre 35,65% en 2015.

Dans les départements d'Île-de-France, dans le détail :

A 17h, selon le ministère de l'Intérieur, au niveau national, le taux de participation à ce premier tour des élections régionales et départementales s'établissait à 26,72%

En 2015, le taux de participation à la même heure pour le 1er tour des élections régionales était de 43,01 %. En 2010, ce taux était de 39,29 %.