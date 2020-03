Arnaques financières : les régulateurs mettent en garde les épargnants

Le régulateur de la Bourse (AMF) et celui du secteur de la banque et de l'assurance (ACPR) ont mis en garde jeudi le public contre les risques d'escroqueries dans le contexte de l'épidémie de coronavirus et de repli des marchés financiers.

"Ces offres frauduleuses sont susceptibles de prendre diverses formes", avertissent l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué commun.

Placements frauduleux et faux produits bancaires

"Par exemple, des propositions de placements présentés comme une valeur refuge au travers de biens tangibles (tels que l'or, les métaux précieux, les grands crus ou whiskys, etc.)" ou "de faux produits bancaires ou d'assurance cumulant des caractéristiques très attractives (rendement élevé et absence de risque, rapidité de souscription et absence de vérification du profil de l'emprunteur, etc.)", détaillent-ils.

Ces arnaques se déploient également sous la forme d'"appels frauduleux aux dons ou encore d'investissements dans des entreprises, cotées en Bourse ou non, supposées tirer profit de l'épidémie et voir leur valorisation augmenter", complète le communiqué.

La crise du coronavirus a valu pour l'heure aux marchés boursiers européens des pertes de l'ordre de 30% depuis leurs plus hauts de mi-février.

Attention aux bannières publicitaires

"Dans cette période où les Français doivent se confiner à leur domicile et font un usage accru d'Internet, l'AMF et l'ACPR les invitent à redoubler de vigilance face aux campagnes de démarchage téléphonique, aux courriels frauduleux soi-disant adressés par un tiers de confiance (banque, administration, fournisseur d'énergie, etc.) mais aussi aux bannières publicitaires en ligne renvoyant vers des formulaires à remplir", rappellent les deux autorités.

"Les escrocs recourent à ces techniques dans le but de collecter des données personnelles qui seront ensuite utilisées dans le cadre de fraudes ou à des fins de démarchage agressif ou manipulatoire dans le cas d'arnaques financières", ajoute le communiqué.