EssilorLuxottica attaque en justice JP Morgan

La conformité est devenue la reine des batailles des banques. La banque américaine JP Morgan vient à nouveau d'en faire l'amère expérience. Le géant de l'optique EssilorLuxottica vient en effet d'engager une action en justice contre la banque aux Etats-Unis, selon des documents enregistrés lundi soir auprès d'un tribunal fédéral à New York, et rapportés par l'AFP et Reuters.

Le groupe franco-italien des lunettes et des verres optiques accuse JP Morgan de n'avoir pas su détecter des signaux alarmants, suggérant des transferts frauduleux et à prévenir son client, cible d'une vaste fraude orchestrée par un groupe de pirates informatiques internationaux pour un montant d'environ 272 millions de dollars.

Devoir de vigilance

Le groupe avait annoncé, à la fin 2019, que sa filiale Essilor International avait découvert une vaste fraude financière au sein d'une de ses entités en Thaïlande. Sur une période de trois mois, Essilor Manufacturing Thailand Co (EMTC), a été ainsi « victime d'une fraude complexe orchestrée par des cybercriminels internationaux », selon la plainte déposée lundi, Ces transferts ont été réalisés à partir du compte d'EMTC, qui était hébergé par la branche new-yorkaise de JPMorgan. EssilorLuxottica a pu récupérer une partie du magot, mais une centaine de millions de dollars manquent toujours à l'appel.

Le groupe reproche donc à la banque américaine d'avoir manqué à son devoir de vigilance, malgré des changements importants constatés dans les transactions du compte géré, notamment des flux passant brutalement de 15 millions de dollars par mois à plus de 100 millions de dollars par mois.

Or, selon Essilor, JP Morgan n'a jamais demandé d'explications sur ces transferts importants à des sociétés sans rapport avec l'optique, localisées dans des banques régionales, souvent dans des juridictions à risque.

Si la banque « avait fait des recherches basiques, cela aurait rapidement confirmé que la grande majorité des transferts frauduleux étaient faits vers des entités fictives », explique la plainte. JP Morgan s'est pour l'instant refusé à tout commentaire.