Grèce : après 16 ans d'interdiction, la BCE donne son feu vert aux banques pour verser des dividendes

C'est une page qui se tourne enfin : la Banque centrale européenne (BCE), le superviseur bancaire de la zone euro, a levé l'interdiction faite il y a 16 ans aux banques grecques de verser des dividendes. C'est clairement le signe que la banque centrale juge désormais les quatre principales banques grecques suffisamment solides pour distribuer une partie de leur profit aux actionnaires.

C'est surtout le symbole d'une Grèce, épicentre de crise de l'euro en 2011, revenue à la normalité après trois plans de sauvetage, avec des recapitalisations de banques à la clé, et des mesures drastiques d'austérité qui ont ruiné des millions de Grecs, notamment les retraités. Aujourd'hui, la note de crédit de la Grèce est sortie de la catégorie spéculative et la croissance économique devrait être de 2,5% cette année, soit un niveau proche de celui d'avant crise. Et globalement, le taux de créances douteuses des banques est passé de 45 % en 2016 à moins de 6 % cette année.

Alignement progressif

Les quatre plus grandes banques du pays - Eurobank, National Bank of Greece, Alpha Bank et Piraeus Bank - ont réalisé en 2023 environ 3,5 milliards d'euros de profits, portés pour une large part par la remontée des taux d'intérêt. Les quatre banques devraient donc distribuer cette année 875 millions d'euros à leurs actionnaires, soit un taux de distribution moyen de 25%, un niveau relativement faible par rapport à la moyenne de 50 % des banques européennes de la zone euro.

« Nous prévoyons que les banques grecques augmentent leur taux de distribution au fil du temps pour s'aligner sur la moyenne de l'Union européenne (...) et le rendement moyen devrait passer de 4% à 10% en 2026, ce qui correspond à la moyenne de l'Union européenne », indique dans une note le courtier Jefferies. Ainsi, Eurobank prévoit d'augmenter son ratio de distribution de 30% à 50% en 2026.