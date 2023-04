HSBC France : la vente à Cerberus trébuche sur la hausse des taux

Cela devait être l'opération phare dans le secteur bancaire en France en 2023 : la renaissance de la marque CCF après le transfert effectif des activités de banque de détail d'HSBC (244 agences, 3.000 salariés) à My Money Group, contrôlé par le fonds d'investissement américain Cerberus. Mais le processus de reprise, initié le 18 juin 2021, et formalisé le 25 novembre 2021 par un accord-cadre contraignant, risque de prendre plus de temps que prévu... et la vente effective, après approbation des autorités prudentielles, de ne pas être bouclée avant la fin d'année 2023.

Selon un communiqué d'HSBC Continental, My Money Group a en effet prévenu la banque que les hausses « significatives et inattendues » des taux d'intérêt depuis la fin 2021 devrait relever « significativement » le montant des fonds propres requis avec le traitement comptable à la « juste valeur » des actifs transférés, notamment un portefeuille de crédit à taux fixe. « A moins que ce problème ne soit résolu, l'acquéreur ne sera pas en mesure d'obtenir l'autorisation réglementaire requise », indique le communiqué de HSBC.

Une rallonge pour boucler la vente

Autrement dit, pour que l'opération se fasse, Cerberus et My Money Group demandent une rallonge à HSBC. « Il y a bien une demande de modification du contrat-cadre qui résulte de ce changement d'environnement de taux » avance une source proche de la banque.

Pourtant, la banque britannique avait déjà fait un chèque de 1,9 milliard d'euros à My Money Group pour engager la cession de ses activités de banque de détail en France, un montant rehaussé depuis d'une centaine de millions.

Cette dépréciation d'actifs, d'un montant de deux milliards d'euros dans les comptes d'HSBC Continental Europe, est comptablement enregistrée dans la catégorie « activités en vue de la vente », sous condition que la vente soit réalisée au second semestre 2023. Par conséquent, comme la probabilité de boucler la vente avant la fin de l'année apparaît comme moins « certaine », HSBC Continental Europe va reprendre sa provision pour dépréciation, ce qui viendra augmenter ses fonds propres « durs » CET 1 de 2 milliards dans ses comptes.

Toujours mobilisés

Pour autant, HSBC se déclare toujours engagé à poursuivre le processus de vente, « sous réserve que les conditions appropriées puissent être convenues et à soutenir, en permanence, ses clients et ses collègues en France ». Mais, précise la banque, si la vente n'est pas réalisée avant le 31 mai 2024, l'accord-cadre sera résilié, bien que cette date butoir peut être prolongée jusqu'au 30 novembre.

De son côté, My Money Group entend également tout faire pour boucler l'opération, et ce, avant la fin de l'année. « Cette opération est aussi stratégique pour HSBC que pour My Money Group », avance une source proche du dossier.

De fait, les équipes avancent sur les différents chantiers opérationnels de cette opération, notamment informatiques. My Money Group s'est notamment engagé à investir 200 millions d'euros dans les systèmes d'information, un partenariat a été signé avec Crédit Mutuel Arkéa pour gérer la migration informatique, et même le nouveau logo CCF (Crédit commercial de France, la banque prestigieuse des Champs-Élysées qui avait été racheté par HSBC en 2000 pour... 11 milliards d'euros), a été retenu pour relancer la marque.

Un lancement devait être annoncé à la rentrée 2023. Il sera retardé pour plusieurs mois. Ce qui risque de poser problème pour les clients de HSBC France et les salariés qui commencent à trouver cet « entre-deux » un peu long.