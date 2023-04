La valorisation de la fintech Revolut serait divisée par deux, selon Schroders

La banque d'investissement Schroders a réduit de près de moitié la valorisation de sa participation dans la fintech britannique Revolut, selon un document réglementaire de Schroders Capital Global Innovation, cité par Finextra. Selon ce document, la valeur de cette participation a été réduite de 46 % à 5,4 millions de livres sterling, au 31 décembre 2022. Au passage, la banque a également réduit sa participation dans la néobanque Atom de 31% en 2022.

La dernière valorisation connue de Revolut s'élevait à 33 milliards de dollars en juillet 2021, lors d'une levée de fonds de 800 millions de dollars, mené par le fonds géant japonais Softbank. Si on devait appliquer aujourd'hui la même décote que Schroders, la valorisation actuelle de Revolut serait d'environ 18 milliards de dollars. La banque d'investissement a indiqué revoir la valorisation de cette participation par « prudence compte tenu d'un contexte de marché difficile ».

Cette décision intervient quelques semaines après la publication des résultats de Revolut... au titre de l'exercice 2021, et ce, après plusieurs reports consécutifs à des interrogations des auditeurs et du régulateur sur le traitement comptable de certaines activités, comme le change. Malgré tout, la fintech a publié son premier bénéficie d'exploitation de 60 millions de livres sterling pour un chiffre d'affaires de 636 millions, multiplié par trois sur un an. La fintech prévoit une hausse de 30% de son activité en 2022.

Les comptes 2021 ont cependant été certifiés avec des réserves par les auditeurs. Ils ont déclaré être dans l'incapacité de vérifier la véracité des deux-tiers du chiffre d'affaires, en raison des process informatiques de Revolut. La fintech a également été très critiquée par son conseil d'administration et ses actionnaires pour avoir passé ces réserves sous silence lors de la publication des comptes. La fintech affirme depuis que tout est rentré dans l'ordre et que les lacunes soulignées par les auditeurs ont été corrigées.

La valorisation des fintechs a été sérieusement revue à la baisse depuis la fin 2021, avec la montée des taux d'intérêt. La hausse des taux réduit mécaniquement la valeur actualisée qui sert de base à la valorisation des valeurs de croissance. Elle fragilise également le modèle d'affaires, surtout s'il privilégie la gestion des flux (paiement) aux activités de crédit. C'est le cas notamment de Revolut.