Les levées de fonds dans la Fintech ont reculé de 46% en 2022

C'est un plongeon : les levées de fonds des fintechs dans le monde ont chute au quatrième trimestre de 2022 à 10,7 milliards de dollars, soit son niveau le plus faible depuis 2018, selon l'étude « State of Fintech 2022 » de CB Insights. Et les Etats-Unis représentents à peine 30 % de ce montant.

Mais grâce à un solide premier trimestre, le financement des fintechs s'est élevé au total à 75,2 milliards de dollars, certes en baisse de 46% par rapport à 2021 - une année record - mais retrouve peu ou prou les montants de l'année 2020. Par comparaison, le montant des fonds levés par le capital-risque a atteint l'an dernier 415 milliards de dollars.

Baisse de 50 % aux Etats-Unis

Globalement, le nombre de transactions a baissé de 8 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 5.048 transactions. Le continent africain est notamment la seule grande région du monde à avoir constaté un nombre d'opérations en hausse par rapport à 2021, avec une progression de 25 % ! Près de 90% de ces opérations concernent des fintechs en phase de démarrage, ce qui est en soi un record. Alors que le taux de bancarisation y demeure extrêmement faible, les solutions de paiement mobile connaissent toujours un essor spectaculaire.

Aux Etats-Unis, les levées de fonds ont fondu de 50 % pour s'élever à près de 33 milliards de dollars alors que les transactions n'ont baissé que de 9%. Cela confirme que les opérations en phase de démarrage d'une fintech dominent toujours le marché, alors que les méga-opérations ont chuté de 60% en valeur et de 50 % en volume. Au total, la taille moyenne des transactions au niveau mondial a reculé de 40 % pour atteindre 18,7 millions de dollars ;

Chute du nombre de nouvelles licornes

Ce qui n'est guère étonnant alors que les taux d'intérêt ont grimpé en flèche, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement les valorisations des fintechs, comme par exemple le suédois Klarna, spécialisé dans le paiement fractionné et qui a vu sa valorisation fondre de 85% lors de sa dernière levée de fonds. Ainsi, le nombre de nouvelles licornes dans la fintech ( au moins un milliard de dollars de valorisation) est passé de 166 en 2021 à seulement 69 l'an dernier, soit une baisse de moitié. Toutefois, le secteur de la fintech se montre plus résilient alors que le nombre de nouvelles licornes, tous secteurs confondus, a reculé de 86%.

Reste que les perspectives de la fintech ne seront pas forcément aussi mauvaises qu'en 2023. Pour beaucoup d'observateurs, la correction a été faite. Certes, les fintechs auront plus de difficultés à lever des fonds et les acteurs du crédit sont particulièrement touchés à cet égard compte tenu de la hausse des coûts de refinancement.

Les fintechs sont désormais dans une logique de réduction des coûts alors même que tous les acteurs de finance, comme les banques commerciales, perçoivent eux-mêmes les premiers signes de baisse d'activité, comme sur le crédit immobilier. Mais la révolution numérique et les attentes non satisfaites des clients laisse toujours de la place aux startups.