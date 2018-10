BNP Paribas promeut Yann Gérardin directeur général adjoint

BNP Paribas organise progressivement la relève au sein de son état-major en jouant la continuité. La première banque de la zone euro en termes d'actifs, a annoncé ce mardi 2 octobre la nomination de Yann Gérardin en tant que directeur général adjoint du groupe, en charge du Corporate and Institutional Banking (CIB). Il était, depuis 2014, responsable de ce pôle de la banque de financement et d'investissement (BFI en français) et membre du comité exécutif depuis 2011.

« Cette promotion vient aussi récompenser son engagement et sa contribution considérable au succès de BNP Paribas depuis 32 ans. J'ai toute confiance en sa capacité à poursuivre le plan de développement de CIB et l'adaptation à son environnement », a commenté Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général, cité dans un communiqué.

Yann Gérardin rejoint une direction générale encore 100 % masculine - quand la Société Générale a nommé en mai dernier une femme, Diony Lebot directrice générale déléguée. Aux côtés de Jean-Laurent Bonnafé, Philippe Bordenave, le directeur général délégué, Michel Konczaty, DGA, Jacques d'Estais, DGA en charge des services financiers internationaux et Thierry Laborde DGA en charge des marchés domestiques (banque de détail notamment).

Alain Papiasse nommé « chairman » de la BFI

Le comité exécutif compte en revanche deux femmes, Marie-Claire Capobianco et Nathalie Hartmann. Il sera rejoint en janvier prochain par Marguerite Bérard-Andrieu, 40 ans, venue de BPCE, qui succédera à Marie-Claire Capobianco comme responsable de la banque de détail en France.

Diplômé de HEC et de l'Institut d'études politiques de Paris, Yann Gérardin est également titulaire d'une licence en économétrie. Entré chez BNP Paribas en 1987, le banquier avait créé l'activité des dérivés actions en 1999.

Il remplace Alain Papiasse, qui est, à 63 ans, nommé « chairman » (président) de la BFI. BNP Paribas a précisé qu'il reste membre du comité exécutif du groupe et continuera aussi de superviser les activités aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.