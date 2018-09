La BCE abaisse (un peu) les prévisions de croissance de la zone euro

Les économistes s'y attendaient. La Banque centrale européenne (BCE) a légèrement abaissé sa prévision de croissance dans la zone euro pour cette année et la suivante, sans toucher à celle de l'inflation. Elle table désormais sur une hausse de 2% du PIB de la zone cette année, contre 2,1% prévu en juin dernier, et de 1,8% l'année prochaine, contre 1,9%, du fait d'une demande extérieure plus faible, tout en maintenant sa projection de 1,7% en 2020. L'institut de Francfort, qui s'est fixé pour objectif un taux d'inflation légèrement inférieur à 2% à moyen terme, a maintenu inchangées ses prévisions d'inflation, à 1,7% cette année, en 2019 et en 2020.

"Les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro peuvent toujours être évalués comme étant globalement équilibrés", a déclaré le président de la BCE, Mario Draghi, lors d'une conférence de presse ce jeudi 13 septembre. "Dans le même temps, les risques liés à la montée du protectionnisme, les vulnérabilités des marchés émergents et la volatilité des marchés financiers ont gagné en importance récemment."

--

[Les modifications de projections macro-économiques des équipes de la BCE pour le taux d'inflation et la croissance économique. Crédits : BCE]

--

Vers la fin progressive du "quantitative easing"

La BCE n'a pas modifié sa politique monétaire, ses taux directeurs restant inchangés, à -0,40% pour les dépôts (les réserves excédentaires des banques sont "taxées" à 0,40%) et 0,25% pour le taux de prêt marginal. Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d'intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels "au moins jusqu'à l'été 2019."

Le programme d'achat de dettes sera maintenu au rythme actuel de 30 milliards d'euros par mois jusqu'à la fin du mois de septembre et sera réduit à 15 milliards par mois jusqu'à fin décembre, et s'arrêtera ensuite, comme annoncé en juin dernier. La politique accommodante (quantitative easing) ne cesse pas d'un coup : la BCE va réinvestir la dette arrivant à échéance "pendant une période prolongée" après la fin des achats nets, a-t-elle martelé avec la même formulation qu'en juin, "aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables et un degré élevé de soutien monétaire."