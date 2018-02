Crédit Mutuel Arkéa : l'écosystème de la tech apporte son soutien

Crédit Mutuel Arkéa est loin de s'avouer vaincu dans le bras de fer qui l'oppose à l'organe central du groupe bancaire mutualiste, même si son projet de séparation en vue de créer une banque distincte est plutôt mal vue des pouvoirs publics. L'ensemble regroupant les fédérations de Bretagne et du Sud-Ouest (le Massif central étant lui-même en sécession d'Arkéa) vient de recevoir l'appui de plus d'une centaine d'entrepreneurs, pas seulement issus de la région bretonne mais pour beaucoup de l'écosystème des startups, dans une pétition baptisée "Avis de tempête".

« Je suis choqué par le Crédit Mutuel qui lance un processus de sanction contre les dirigeants d'Arkéa : Arkéa et Ronan Le Moal [le directeur général, Ndlr] sont des piliers de l'innovation numérique, investissant dans le futurs et ouvrant des voies » a réagi mercredi Olivier Mathiot, le Pdg de PriceMinister, sur son compte Twitter.

Plusieurs noms bien connus du milieu de la French Tech font partie comme lui des signataires : Pierre Kosciusko-Morizet, le cofondateur de PriceMinister devenu business angel ; Frédéric Mazzella, le cofondateur de BlaBlaCar ; Fleur Pellerin, l'ex-ministre reconvertie dans le capital-risque ; Marie Ekeland, cofondatrice du fonds Daphni et ex-éphémère présidente du Conseil national du numérique ; Jean-David Chamboredon, président du fonds ISAI, etc.

« Arkéa est un acteur agile, moderne et innovant très utile à l'écosystème 'digital' français - sa taille moyenne et son indépendance sont certainement à la base de ce positionnement et de cette efficacité », déclare ce dernier, qui fut l'initiateur du mouvement des Pigeons.