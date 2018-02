Payer avec une bague ou un bracelet, l'avenir du sans contact déjà en test

Les Français ont résolument adopté la carte sans contact, bien pratique pour passer plus vite en caisse : en 2017, les paiements réalisés avec ces cartes équipées d'une puce sans contact ont doublé, en volume et en valeur dans l'Hexagone, dépassant le milliard de transactions pour 12,5 milliards d'euros d'achats. Les Néerlandais sont déjà en train de passer à l'étape d'après, au paiement sans contact et sans carte, avec des accessoires connectés. Après une expérimentation en interne l'an dernier, la banque ABN Amro vient de lancer un test grandeur nature de ces nouvelles façons de payer aux Pays-Bas, en partenariat avec Mastercard et la Fintech britannique Digiseq.

La banque néerlandaise propose à ses clients une bague connectée (en céramique, disponible en 14 couleurs), un bracelet, une montre suisse et un porte-clés, tous connectés, dans lesquels sont intégrés une puce, comme la carte bancaire sans contact.

En Australie, Bankwest teste aussi une bague connectée de paiement sans contact depuis janvier.

En tout, 500 clients d'ABN Amro se verront confier gratuitement entre février et mars un de ces accessoires reliés à leur compte courant, à tester jusqu'en juin prochain.

[Les accessoires connectés de paiement sans contact proposés à ses clients testeurs par ABN Amro]

Plus de 50% des paiements par carte déjà sans contact

La responsable de l'équipe paiement chez ABN Amro, Yvonne Duits, relève que plus 50% des paiements par carte de leurs clients aux Pays-Bas sont déjà réalisés sans contact (en France, c'est plutôt 10% en volume).

"L'essor du paiement sans contact ne s'arrête pas aux cartes bancaires et aux téléphones mobiles. De plus en plus de produits permettent de payer grâce la technologie NFC, nous sommes donc naturellement impatients de tester cette méthode avec nos clients" déclare-t-elle dans le communiqué annonçant ce déploiement.



Un plafond de 25 euros par achat et de 10 paiements par jour est fixé, pour un montant total de 50 euros. Il s'agit avant tout de remplacer la petite monnaie pour de menus achats.

Lire aussi : "Le cash finira par disparaître. La question est : quand ?" (Banque de France)

La banque met en avant le côté pratique et le confort de cet accessoire à portée de main.

"Les attentes des clients étant claires et les nouvelles technologies maintenant disponibles, le temps est venu d'abandonner les méthodes de paiement encombrantes et d'adopter une meilleure expérience client grâce au paiement avec des objets connectés", fait valoir la chargée de l'équipe paiement d'ABN Amro.

"Bientôt, on se débarrassera de nos cartes bancaires et on portera juste une montre ou une bague" prédit un jeune testeur d'Amsterdam.

Attentes des clients en Europe

Pas de quoi inquiéter le spécialiste de la carte bancaire Mastercard, engagé dans cette expérimentation et dans une démarche de transformation de son modèle et de dématérialisation de ce moyen de paiement plastique. "La carte, ce n'est pas le plastique, c'est tout le système technique de lutte contre la fraude et le réseau d'acceptation" expliquait d'ailleurs à l'automne le président du conseil de direction du Groupement Cartes Bancaires, Pascal Célérier.

Les Pays-Bas constituent "le banc d'essai parfait" estime Mastercard puisque 80% des terminaux de paiement y acceptent les cartes sans contact. En France, c'est seulement un peu plus de 40% des commerçants acceptant la carte bancaire (plus de 600.000) qui sont équipés pour le sans contact. Dans l'Hexagone, l'heure est plutôt au paiement mobile sans contact : Apple Pay est depuis peu proposé à la Société Générale, un an après avoir débarqué chez les Banques Populaires et Caisses d'Epargne, et devrait arriver d'ici à la fin de l'année chez BNP Paribas.

Dans l'ensemble de l'Europe, le nombre de points de vente acceptant le sans contact aurait augmenté de 42% et la part des transactions en magasin réalisées avec cette technologie serait de 38%.

Selon une étude réalisée par Mastercard, 24% des Européens, soit de l'ordre de 175 millions d'habitants du Vieux continent, seraient prêts à payer avec des objets connectés et attendraient même ces nouveaux moyens de paiement, qui seront en démonstration au grand salon Mobile World Congress de Barcelone la semaine prochaine.

"L'Europe est en tête au niveau mondial pour les paiements sans contact et ce succès sans précédent a créé une demande pour encore plus de praticité", estime Paolo Battiston, vice-président exécutif en charge des paiements digitaux et du Lab Europe chez Mastercard.

Les inquiétudes liées à la fraude seraient en forte baisse, de 24% en moyenne en Europe, et même de 41% aux Pays-Bas, de 33% en Espagne et de 31% au Royaume-Uni. En France, l'observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France a montré que "les cas de fraude [sur le paiement sans contact sont] caractérisés quasi exclusivement par le vol de la carte et sans vulnérabilité technologique avérée sur ce canal de paiement".

"Les clients faisant confiance au sans contact sont plus nombreux que jamais et il semble clair qu'ils sont prêts à aller encore plus loin grâce aux objets connectés" fait valoir le responsable de Mastercard. "Des projets pilotes comme celui dans lequel nous sommes impliqués aux Pays-Bas apportent aux consommateurs une plus grande autonomie dans l'économie numérique" considère-t-il.

Tous les acteurs de la chaîne de paiement, jusqu'aux commerçants, voient surtout bien l'intérêt de rendre cet acte tellement plus fluide et facile, quasi invisible pour le consommateur, qui sera d'autant moins regardant sur ses dépenses.