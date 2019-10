L'appel de Financi'Elles pour la parité

Illustration. Financi'Elles défend la juste représentativité des femmes et des hommes dans les sphères professionnelles financières à tous les niveaux de l'organisation. (Crédits : DR)

MANIFESTE Financi'Elles est la première fédération de réseaux de promotion de la mixité intra-entreprises du secteur financier et s'est donné pour mission de contribuer à améliorer et surtout à accélérer l'accès des femmes au sommet des organisations du secteur de la finance. Financi'Elles, fondée en 2010, compte aujourd'hui plus de 10 000 membres au travers des 11 réseaux adhérents, tous dédiés à la promotion de la mixité et issus de la finance, de la banque et de l'assurance : Axa, BNP Paribas, BPCE, Caisse des Dépôts, Crédit Agricole, Euler Hermes, HSBC, ING, Malakoff Médéric Huma-nis, Scor et Société Générale.