Alstom fait son retour sur l'indice CAC 40

Alstom fait son grand retour sur la Bourse de Paris ce lundi 21 septembre. Pour le Conseil Scientifique des Indices Euronext, qui valide les introductions en Bourse, depuis 2016, le groupe industriel spécialisé dans l'ingénierie des transports a montré une forte progression de sa capitalisation boursière. Alstom prend ainsi la place d'Accor qui perdait plus de 7% lundi matin, juste avant de quitter l'indice CAC 40. Le groupe hôtelier n'aura en effet pas tenu le choc des confinements décidés dans le monde face au Covid-19.

Alstom revient, lui, avec des arguments pour rassurer ses investisseurs. L'industriel vient de signer avec la Région Ile-de-France un contrat de 255 rames de RER, pour un montant maximum de 3,7 milliards d'euros. Ce nouveau modèle prévu pour 2021 a été développé et produit en consortium par Alstom et Bombardier, deux géants ferroviaires qui ont conclu leur mariage mercredi en scellant un accord sur les termes financiers de la transaction.

Ce contrat sécurise aussi les emplois de 2.000 personnes sur les sites d'Alstom et Bombardier, notamment dans le Nord, et au total plus de 8.000 emplois dans la filière ferroviaire française.

De prochaines commandes d'Île-de-France Mobilités sont attendues pour des trains destinés au RER B et à de nouveaux métros.

En 2019/20, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros et enregistré pour 9,9 milliards d'euros de commandes.

Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et compte actuellement 38.900 collaborateurs.

Si la mobilité et les infrastructures restent clés malgré la pandémie, le contexte n'en reste pas moins incertain. A 09H22, l'indice CAC 40 s'enfonçait de 76,63 points à 4.901,55 points.

En fin de matinée, Alstom ne résistait pas à la tendance baissière et perdait 0,59%. L'action s'échangeait à 45,15 euros.

ZOOM : Les valeurs à suivre ce lundi

Iliad reculait de 1,57% à 166,35 euros après avoir lancé une offre publique d'achat sur Play, opérateur de téléphonie mobile polonais pour "environ 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et 3,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise".

Airbus s'enfonçait de 2,74% à 66,69 euros. Le développement d'un avion décarboné à hydrogène constitue un "axe stratégique prioritaire" d'Airbus, qui dévoile trois concepts afin d'aboutir à un appareil en service en 2035, a indiqué son président exécutif Guillaume Faury dans un entretien au Parisien.

Suez était dans le vert (+0,58%) à 14,73 euros, Veolia perdait 1,47% à 18,49 euros et Engie 0,78% à 11,51 euros. L'ancien patron d'Engie et de Suez, Gérard Mestrallet, est opposé à l'offre "hostile" de rachat de Veolia sur le spécialiste de la gestion des déchets qui doit selon lui "rester indépendant", dans une tribune au Figaro.

Ose Immunotherapeutics grimpait de 11,40% à 6,86 euros, récompensé par des résultats positifs d'une première étape de la phase 3 de l'essai de Tedopi, vaccin thérapeutique, chez des patients atteints d'un cancer du poumon.

Le secteur bancaire, déjà fébrile vendredi, était mis à mal par une enquête internationale du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) qui montre que 2.000 milliards de dollars de transactions suspectes ont transité par les grandes banques internationales de 1999 à 2017. Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas perdaient plus de 2,50% chacune.

(Avec AFP)