Banque en ligne : Société Générale entre en négociations exclusives avec ING France

Sans grande surprise, c'est finalement Société Générale et sa filiale Boursorama qui entrent en négociation exclusives avec ING pour la reprise de son portefeuille de clients particuliers en France.

Après l'abandon de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, il ne restait plus en lice que deux candidats à la reprise du fonds de commerce d'ING France, la banque rouge et noire pour le compte de sa filiale Boursorama et Crédit Mutuel Arkéa, pour sa filiale Fortuneo. La candidature de Société Générale a longtemps été considérée comme la plus sérieuse, compte tenu des ambitions affichées par la maison-mère pour sa filiale de banque en ligne. Une estimation du prix de cette transaction n'a pas été communiquée.

Pas de rachat mais une offre privilégiée

Toutefois, il ne s'agit pas à proprement parler d'un rachat du fonds de commerce. Cet accord porte en effet sur une offre bonifiée de Boursorama qui sera réservée aux clients particuliers d'ING France, assortie de facilités pour transférer les comptes. C'est une nouvelle façon de céder un actif, dont la valorisation est incertaine, pour éviter sans doute d'afficher une perte nette comme HSBC lors de la vente de son activité de détail en France.

Concrètement, les clients d'ING France seront invités à fermer définitivement leurs comptes et à transférer leurs avoirs chez Boursorama, avec à la clé, un chèque de bienvenue, dont le montant n'est pas précisé. Actuellement, Boursorama est l'une des banques en ligne les plus généreuses pour ses nouveaux clients, avec une prime de 130 euros (50 euros immédiatement et 80 euros à la réception de la carte bancaire).

Accord définitif en avril prochain

Le groupe bancaire français et le groupe bancaire néerlandais ont donc signé un protocole d'accord le 31 janvier 2022, dont « le périmètre exact reste à préciser » en vue de parvenir à un accord définitif d'ici avril prochain. Boursorama devrait proposer de reprendre les comptes courants et les cartes d'ING France, les livrets, les comptes-titres et l'assurance-vie. En revanche, le crédit immobilier ne fait pas partie de l'accord et le sort du crédit à la consommation est toujours à l'étude.

La décision officielle d'ING d'arrêter ses activités de détail en France a été annoncée le 21 décembre dernier, au terme d'une « revue stratégique » initiée l'été dernier. La cession ne concerne que le fonds de commerce, et non pas la banque en ligne elle-même. Du coup, ING France a annoncé la suppression de 460 postes, l'un des plus sévères plan social du secteur bancaire. La banque néerlandaise maintient en revanche ses activités de banque de gros en France.

Le fonds de commerce d'ING France serait d'environ un million de clients, mais avec une proportion non négligeable de clients inactifs ou titulaire d'un seul produit. D'ailleurs ING France a récemment donnée un coup d'accélérateur au nettoyage de sa base de clientèle, en incitant fortement les clients inactifs à fermer leurs comptes.

Lire aussi 3 mnJuste avant sa reprise, ING France se déleste de plusieurs milliers de clients

Conforter une place de leader

Pour Boursorama, c'est la possibilité de faire un grand pas dans son plan de marche de conquête de clientèle qui vise 4 millions de clients d'ici 2023, et surtout de conforter sa première place en France des banques en ligne. En 2021, Boursorama a ainsi recruté quelque 800.000 clients, pour un coût moyen d'acquisition proche de 200 euros, pour atteindre 3,3 millions de clients à la fin décembre.

La filiale de Société Générale met en effet le paquet pour doper son fonds de commerce en étant à la fois la plus généreuse sur le bonus d'ouverture de compte et en restant l'une des moins chères du marché depuis une dizaine d'année. De fait, sur la plupart des comparatifs, Boursorama s'affirme comme un leader, sur les tarifs, sur la satisfaction clientèle et sur l'étendue de sa gamme de produits. Elle a fait le choix de proposer tous les produits et services de la banque au quotidien, sur le principe d'une seule offre simple par gamme de produits, comme par exemple, un seul contrat d'assurance-vie ou un seul PER.

Cette opération illustre le virage stratégique que souhaite prendre Société Générale vers la banque de détail et les services financiers. La banque avait déjà annoncé, en début d'année, une opération d'envergure dans le leasing automobile avec le rapprochement de sa filiale ALD avec le néerlandais LeasePlan pour constituer un leader mondial. « Nous n'avons jamais eu autant de projets structurants et transformants menés en parallèle sur la même période », nous avait confié, dans un entretien, Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale, en décembre dernier.