Bercy mobilise 20 milliards d'euros pour renforcer les fonds propres des PME

Il aura fallu près d'an de travaux intensifs entre banquiers, assureurs et Bercy, et un feu vert de Bruxelles arraché aujourd'hui même, pour permettre au ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, de présenter son dispositif de prêts participatifs avec le soutien de l'Etat (PPSE).

Ce nouveau mécanisme de soutien aux entreprises, PME et ETI, complète les prêts garantis par l'Etat (PGE), qui avaient été lancés il y a un an, pour assurer la trésorerie face à l'arrêt brutal de l'activité économique. « Le maître mot de 2020 était la protection, celui de 2021 doit être l'investissement », a lancé Bruno Le Maire, lors de la conférence de présentation à Bercy. Car, c'est bien l'objectif, il s'agit de renforcer les quasi-fonds propres des PME et des ETI pour leur permettre, par effet de levier, d'investir pour nourrir la reprise qui se profile à l'horizon, et « retrouver un esprit de conquête ! ».

Le montant doit être à la hauteur de ces ambitions : 20 milliards d'euros seraient mobilisés d'ici au 30 juin 2022. « Le principe qui nous guide est la simplicité et nous avons un atout, le soutien de l'Etat qui apporte sa garantie », explique le ministre. Cette garantie porte sur 30 % de...