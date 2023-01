Cryptomonnaies : après la crise de confiance, cinq tendances à suivre en 2023

Après l'euphorie de 2021, la douche froide et les scandales. Il y a un an, les experts des cryptomonnaies promettaient encore un monde nouveau, « une plus grande acceptation du bitcoin comme moyen de paiement, une augmentation de l'activité NFT », faisant même naître « les nouvelles devises des Metavers »... sur fond d'« un examen réglementaire accru ». La brutale remontée des taux d'intérêt, l'effondrement des valeurs Tech, la glissade des cours des cryptos et des craquements de plus en plus forts dans un écosystème encore naissant et fragile ont quelque peu bousculé les plus optimistes.

L'explosion des échanges sur les cryptos ces dernières années laissait pourtant craindre « de nouvelles fraudes et de nouveaux stratagèmes en 2022 », prévenait une étude de la Queen's University, relayée par le site The Conversation. Alors, simple crise de croissance ou remise en cause plus profonde des cryptos, voire même de ses technologies sous-jacentes, comme la bockchain ? C'est la question qui est aujourd'hui posée.



Profonde crise de confiance après les scandales

2022 aura de fait connu une succession de crises et krachs : effondrement de la plateforme d'échanges Celsius Network et du stablecoin - censé pourtant être plus résilient car adossé au dollar - TerraUSD en mai, faillite spectaculaire, sans doute frauduleuse, en novembre de l'empire FTX, pourtant évalué à 32 milliards de dollars en début d'année 2022... et la chute de 60% de la capitalisation des cryptos à quelque 1.300 milliards de dollars. Le bitcoin, la star des crypto qui a vu sa valeur doubler en 2021 pour culminer à près de 65.000 dollars, se traite désormais autour de 16.000 dollars. Son challenger, l'ether n'est pas mieux loti, avec une chute de 73% sur un an de son cours.



Un effet domino a traversé le secteur, un crypto-actif jouant le rôle de contrepartie d'un autre : BlockFIn, Genesis, le fonds spéculatif Three Arrows Capital, la plateforme de prêts Gemini des frères Winklevoss, le Français Coinhouse... de nombreuses plateformes se sont retrouvées exposées par la banqueroute de FTX. Dernière en date, Core Scientific, l'une des plus grandes entreprises de minage de cryptomonnaies cotées en Bourse aux États-Unis, a déposé le bilan en décembre. L'ampleur est telle que certain font l'analogie avec Lehman Brothers, qui avait semé la panique sur les marchés et emmenée avec elle plusieurs banques.

« Le retour de la confiance sera long à venir car la confiance se gagne au goutte-à-goutte mais se perd par litres », résume Clément Coeurdeuil, le cofondateur de la plateforme Yuzu.

Le vent de régulation va souffler plus fort en 2023

Aussi, l'année 2023 devrait sonner la fin d'un certain laxisme réglementaire. En Europe, ce serait l'entrée en vigueur, au plus tôt début 2024, de la directive européenne MiCA (Market for Crypto Assets), le texte qui pose la définition de chaque actif numérique et impose l'agrément pour les acteurs, avant peut-être un nouveau durcissement réglementaire. La patronne de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déjà appelé à un « MiCA 2 ».

Le texte européen est d'ailleurs très inspiré de la réglementation française, qui a mis en place le statut de prestataire de services sur actifs numériques (Psan), supervisé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) depuis la loi Pacte de 2019. Autrement dit, il faudra demander des licences et autres enregistrements avant d'opérer partout sur le Vieux continent. Aussi, ces prestataires vont devoir se préparer l'an prochain au règlement TFR (Transfer of Funds Regulation) qui contraindra, en 2024, à devoir identifier le donneur d'ordre ainsi que le bénéficiaire d'une transaction en cryptos.

« Les projets d'émissions de crypto actifs sans véritable modèle d'affaires derrière devraient ne plus trouver preneurs, avec une réglementation plus exigeante, notamment sur l'aspect économique. Le règlement MiCA pourrait avoir cet effet de « flight to quality » sur le marché cryptos. L'écart entre la valeur réelle des actifs et leur cote « tokénienne » devrait continuer à se réduire », prédit Franck Guiader, directeur - Innovation & FinTech du cabinet Gide Loyrette Nouel.

Aux Etats-Unis, l'administration Biden veut certes faciliter les transactions en cryptos mais sanctionner plus sévèrement les fraudes, sous la houlette de la SEC et de son patron Gary Gensler. En attendant, les plateformes du marché, et notamment les plus importantes, comme le leader mondial Binance, basé à Hong Kong, ou l'américain Coinbase, coté à Wall Street, et donc soumis à davantage de transparence, mobiliseront leurs efforts pour rassurer clients, investisseurs et... régulateurs.

Vers un bull run en 2023 ?

« Une chose intéressante à suivre en 2023 sera l'activité des acteurs de la finance traditionnelle, notamment bancaires : ils ont une fenêtre d'opportunité qui ne devrait pas se re-présenter tous les ans. Leurs concurrents pure players font face à une décote de leurs valorisation et à la crise de confiance, la régulation se structure et ouvre la possibilité d'offrir des services cryptos, et la demande continue de croître », estime Alexandre Stachtchenko, directeur blockchains et crypto chez KPMG France.

Ce vent de régulation devrait réveiller l'appétit des fonds d'investissement qui ont déjà amorcé un rapprochement vers les cryptos pendant l'euphorie de 2021. Après le « bear market » à la baisse en 2022, le « bull run » du marché crypto, est sur toutes les lèvres.

« Si les valorisations apparaissent plus « justes », notamment à travers des normes et des méthodes partagées par la communauté crypto et reconnues par les régulateurs, les investisseurs devraient suivre, et participer à ce « bull run » qui est attendu », confirme Franck Guiader de Gide Nouelle.

Concentration des plateformes

Mais pour les plateformes cryptos, 2022 va durablement laisser des traces.

« Deux phénomènes pourraient être observés en 2023. D'abord, une concentration des plateformes, compte tenu des difficultés subies, et de la nécessité de générer des volumes pour devenir plus rentables. L'année de prépa pour l'entrée dans MiCA devrait inciter les plateformes à intégrer de nouvelles compétences juridiques, des experts de la cybersécurité, et à des développeurs commerciaux pour mettre en place de nouveaux partenariats, à l'étranger notamment », anticipe Franck Guiader.

« Les plateformes "saines" seront probablement contraintes de réduire la voilure et de se recentrer. Kraken réduit les effectifs et se retire du Japon par exemple. Les plateformes moins saines pourront difficilement masquer leurs carences et seront en situation délicate », abonde Alexandre Stachtchenko.

L'accélération des banques centrales

Dans le même temps, et déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, les banques centrales vont chercher, en 2023, à concrétiser leur projet de monnaie numérique pour proposer une alternative aux cryptomonnaies.

Tandis que l'adoption des crypto-actifs se fait plus rapidement dans les pays émergents, selon une étude récente de Chainalysis, les banques centrales de ces pays accélèrent en parallèle. En 2023, les expérimentations auront ainsi lieu en Egypte, en Turquie, ou encore en Inde. En pleine guerre en Ukraine, la Russie compte, aussi poursuivre ses expérimentations en 2023 sur un rouble numérique.

Enfin, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait avancer sur son euro numérique, malgré les hésitations du secteur bancaire.

« Ce n'est pas improbable que la BCE propose son projet de digital euro. J'espère très fort que le sujet sera plus politisé qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est une problématique primordiale pour tous les citoyens et la direction prise à l'heure actuelle est un modèle chinois assumé. Mme Lagarde (présidente de la BCE, NDLR) a rappelé que l'Europe était en retard sur la Chine», avance Alexandre Stachtchenko.

Mais, en Europe comme aux Etats-Unis, la route de l'adoption d'une « MDBC » (monnaie numérique de banque centrale) est encore longue. En 2023, « la réponse des banques centrales face à la « tokénisation » d'une partie de l'économie devra se faire en affinant les cas d'usage pour lesquels un autre format de la monnaie pourrait être utile. La monnaie digitale de banque centrale pourrait répondre à certains besoins et certaines normes technologiques en BtoB dans un premier temps, compte tenu du recours à la blockchain par exemple de certaines infrastructures financières, » anticipe Franck Guiader.

A surveiller enfin en 2023, les effets d'une récente législation au Kazakhstan, l'un des premiers producteurs mondiaux de cryptomonnaies avec l'activité de minage. Alors que la Chine a officiellement déjà interdit le minage en 2020, l'État a resserré sa législation concernant l'industrie de création de cryptos, imposant de nouvelles taxes et une licence rendue obligatoire pour les entreprises de minage.

