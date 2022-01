Juste avant sa reprise, ING France se déleste de plusieurs milliers de clients

C'est une nouvelle conséquence de l'arrêt des activité d'ING en France annoncée fin décembre. Après avoir annoncé la suppression de 460 emplois dans l'Hexagone, le groupe néerlandais procède à un autre type de fermetures, celui des comptes-livrets qui pourraient peser sur son bilan. Depuis l'été 2021, la banque en ligne a entamé un ménage parmi ses clients français titulaires uniquement d'un livret d'épargne maison, le LEO, selon l'association France Conso Banque, qui se base sur des informations de salariés et des remontées de clients mécontents. Une information que la banque a confirmée à l'AFP.

Sur le million de clients particuliers que revendique ING France, dont près de la moitié seraient inactifs, il reste en plus parmi eux des détenteurs de livrets de "comptes inintéressants" et non rentables, "qu'ils soient inactifs, petits ou en déshérence", affirme le fondateur et président de France Conso Banque Michel Guillaud.

De son côté, "les dépôts des clients seront intégralement remboursés", assure la banque qui justifie la procédure par le maintien, en ce début d'année, des taux bas de la Banque Centrale européenne (BCE). Parce qu'elle applique des taux d'intérêts négatifs : "les sommes déposées par les banques de la zone euro sont taxées à -0,5%. Autrement dit, elles doivent payer pour déposer de l'argent", expose ING qui s'est lancée en France en 2000.

Les clients "qui n'ont pas d'autres produits chez ING" et qui détiennent des Livrets épargne Orange (LEO) - ou des Livrets A - sont concernés. Au total, le nombre de comptes visés pourrait être supérieur à 300.000, affirme France Conso Banque qui a l'intention de contester la démarche.

La valorisation des actifs avant la reprise

En parallèle, le groupe néerlandais est en pleine étude des dossiers des repreneurs potentiels de sa branche française. Selon nos informations, seuls Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa, après avoir manifesté leur intérêt, ont déposé un dossier de reprise. Société Générale possède déjà la banque en ligne, Boursorama, qui revendique plus de 3 millions de clients et espère en compter "plus de 4 millions d'ici 2023".

La banque s'est développée en proposant des produits d'épargne à des taux plus avantageux que les livrets réglementés ainsi que des comptes courants rémunérés. Mais depuis plusieurs années, la concurrence s'est accrue face à de nouvelles banque en ligne et aux néobanques qui entendent révolutionner l'accès aux services financiers pour les particuliers sur le mobile.

(Avec AFP)

