L’épargne solidaire gonfle à plus de 15 milliards d’euros en 2019, un record

Pour la finance solidaire, l'année 2019 est un excellent cru. L'encours d'épargne solidaire a atteint 15,6 milliards en 2019, selon le baromètre publié ce lundi 8 juin par Finansol, l'association qui représente les acteurs de l'épargne solidaire, et le quotidien La Croix.

"Cette année, plus de 3 milliards d'euros supplémentaires sont venus gonfler l'encours solidaire. Cela représente une hausse de 24%. C'est la plus forte croissance en valeur absolue", s'est félicité Patrick Sapy, directeur de Finansol, lors d'une présentation à la presse.

Trois modes de collecte

Contrairement à l'Investissement socialement responsable (ISR), qui vise à s'enrichir en investissant dans des entreprises qui font évoluer leurs pratiques en matière Environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), la finance solidaire vise surtout à soutenir les structures impliquées dans la lutte contre le chômage, le mal-logement, le développement de l'agriculture biologique, les énergies renouvelables ou encore l'entrepreneuriat dans les pays du Sud et de l'Est. L'épargnant solidaire privilégie l'impact positif et la sécurisation de son capital, en échange d'une rentabilité financière faible.

Les particuliers peuvent placer leur argent dans ces produits solidaires via trois canaux : en passant par leur banque ou compagnie d'assurance, via leur épargne salariale ou en souscrivant en direct au capital d'entreprises solidaires. En 2019, l'épargne salariale, locomotive historique de la finance solidaire, a représenté 9,7 milliards d'euros, en croissance de 21%.

Succès des produits bancaires solidaires

En deuxième position, le canal bancaire a représenté 5,1 milliards d'euros. Premier livret bancaire solidaire, le livret Agir du Crédit Coopératif a, par exemple, atteint un encours de 709 millions d'euros. Le livret d'épargne de la Nef a, quant à lui, atteint 300 millions d'euros d'encours, contre 150 millions en 2018. Pour la première fois, la collecte bancaire est le canal qui enregistré la plus forte croissance (+29%). 810.000 nouvelles souscriptions ont été enregistrées, soit presque le double de 2018.

"Il y a eu une très forte mobilisation des réseaux bancaires pour promouvoir les placements solidaires. Les commerciaux des banques sont de plus en plus sensibilisés à ces produits", analyse Jon Sallé, responsable de l'observatoire.

Enfin, l'épargne directement collectée par les entreprises...