Comment la finance à impact tente d’émerger en France

Orienter ses investissements vers les entreprises qui s'engagent à maintenir ou créer des emplois dans les territoires, c'est la thèse du nouveau fonds que lance officiellement Harmonie Mutuelle (groupe Vyv). Doté d'une enveloppe de 200 millions d'euros, ce véhicule d'investissement baptisé Harmonie Mutuelle Emplois France vise à la fois les entreprises cotées (petites et moyennes capitalisations) et les entreprises non cotées (TPE, PME et ETI). Il représente 15% des placements financiers de la première mutuelle française et s'inscrit dans une stratégie plus large d'ancrage territorial.

"Harmonie Mutuelle est la fusion, en 2013, de plusieurs mutuelles ayant un fort ancrage territorial. Notre ADN, ce sont les régions, les territoires. Notre premier métier est d'assurer la protection sociale durable de nos adhérents, mais nous avons également l'ambition de faire en sorte que les territoires où nous sommes présents soient les plus dynamiques possibles", commente Stéphane Junique, président d'Harmonie Mutuelle.

170 entreprises déjà identifiées

L'initiative de ce fonds a été enclenchée en 2019, "mais il va y avoir une accélération et ce fonds prend encore plus de sens aujourd'hui compte tenu de la crise", indique Stéphane Junique. Un maximum d'investissements auront ainsi lieu en 2020, et 170 entreprises ont d'ores et déjà été identifiées. Parmi elles, l'entreprise bourguignonne SEB, le groupe de restauration Bertrand, qui s'est engagé à maintenir un taux de 94% de CDI dans ses effectifs, ou encore la société Lucca, éditrice de logiciels RH et qui comptera bientôt 200 salariés à Nantes, et la pépite francilienne Talentsoft.

Christophe Itier, haut commissaire chargé de l'Économie sociale et solidaire (ESS) au sein du ministère de la Transition écologique, salue cette initiative :

"Ce fonds représente un montant relativement conséquent et vient rejoindre une dynamique qui est en train de se créer."

Des impacts positifs et mesurables

Le fonds Harmonie Mutuelle Emplois France s'inscrit dans ce qu'on appelle la finance à impact positif ou impact investing en anglais. Né il y a une dizaine d'années, ce mouvement s'inscrit dans la mouvance de l'Investissement socialement responsable (ISR), mais pâtit de l'absence d'une définition claire. Toutefois, selon Eurosif, la fédération européenne de l'investissement responsable, la finance à impact se différencie notamment...