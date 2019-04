La banque d'affaires de Jean-Marie Messier rachetée par Mediobanca

La première banque d'affaires italienne, Mediobanca, a annoncé ce jeudi 11 avril qu'elle avait acquis 66% du capital de la petite "boutique" de M&A française Messier Maris & Associés, fondée par l'ex-patron de Vivendi Jean-Marie Messier, "dans le cadre d'un partenariat stratégique de long terme". Créée avec Erik Maris, ancien co-directeur général de la banque Lazard en France, cette petite banque spécialisée dans le conseil en fusions et acquisitions et la restructuration de dette emploie une quarantaine de personnes. Jean-Marie Messier et son associé resteront aux commandes "pour de nombreuses années", assurent-ils. La a également vocation à rester.

"Depuis notre création en 2010, nous avons conseillé plus de 200 transactions réussies et nous sommes fiers de la qualité largement reconnue de notre équipe de professionnels sans égale et de la fidélité de nos clients. Il s'agit d'un nouveau chapitre pour notre société qui nous permettra d'accélérer notre développement" ont fait valoir Jean-Marie Messier et Erik Maris dans un communiqué conjoint, soulignant partager "les valeurs d'excellence, de discrétion et de relation de long terme centrée sur le client."

"Banque à l'ancienne"

Présente en France depuis 2016 avec une équipe d'une dizaine de personnes à Paris, Mediobanca, qui a pour principaux actionnaires la banque italienne UniCredit et l'homme d'affaires Vincent Bolloré, va se renforcer dans l'Hexagone : elle indique que cette opération va permettre à sa division de banque d'investissement (CIB) d'augmenter d'environ 30% le montant des commissions provenant d'activités peu gourmandes en capitaux et d'accroître de 8% les revenus issus des commissions au niveau du groupe. L'opération aura un effet positif sur le bénéfice par action de 2%.

Les termes de l'acquisition, réalisée entièrement en actions, ne sont pas publics mais le journal Les Echos évoque une valorisation de 160 millions d'euros pour la boutique française qui aurait réalisé un bénéfice net de 15 millions d'euros pour plus de 50 millions d'euros de commission. La capitalisation boursière de la banque italienne dépasse les 8,3 milliards d'euros.

"[L'équipe de Jean-Marie Messier et Erik Marris] incarnent à la perfection l'idée de la "banque à l'ancienne" qui est au cœur du modèle Mediobanca" a commenté le patron de la banque italienne, Alberto Nagel.

Mediobanca s'est profondément transformée ces dernières années en se concentrant sur la gestion d'actifs, la banque d'investissement et l'expansion internationale.